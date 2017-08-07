МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Польша готова продолжить закупки российского газа при условии конкурентной цены, заявил в интервью газете "Коммерсантъ" глава польского МИД Витольд Ващиковский.

Польша продлит контракт на транзит российского газа в Германию по газопроводу "Ямал - Европа", который истекает с 1 января 2020 года, если "Россия предложит куда более низкую цену, чем сегодня", заявил польский министр. "Мы готовы, впрочем, и дальше покупать газ из России, но по конкурентной цене", - сказал он.

Ващиковский также отметил, что в ближайшее время зависимость Польши от российского газа может уменьшиться. "Лет через пять мы будем как минимум менее зависимы от российского газа, а возможно, и вовсе независимы от него. Треть наших потребностей мы способны покрывать собственным производством, другую треть мы рассчитываем получать через терминал СПГ (сжиженный природный газ - прим. ТАСС) и оставшееся - по газопроводу из Норвегии", - заявил глава МИД Польши.

В июле 2017 года Европейский суд юстиции, а вслед за ним Высший земельный суд в Дюссельдорфе снял обеспечительные меры по иску Польши о доступе к газопроводу OPAL. В октябре 2016 года "Газпром" договорился с Еврокомиссией (ЕК) о максимальном использовании мощностей OPAL для транзита в центральную Европу поставляемого по "Северному потоку" газа, до этого российский газовый холдинг имел доступ лишь к 50% мощностей. Решение ЕК исключить 50% мощностей OPAL из третьего энергопакета дало "Газпрому" возможность приобретать квоты еще на 40%. С декабря "Газпром" начал наращивать загрузку OPAL, покупая мощности на аукционах.

Однако польская энергетическая компания PGNiG и правительство Польши обжаловали решение ЕК в Европейском суде, в результате чего в конце декабря 2016 года решение о расширении доступа "Газпрома" к трубопроводу OPAL было приостановлено в рамках обеспечительных мер. Аукцион на транспортировку в январе уже состоялся, февральский аукцион не удалось провести из-за запрета суда. До этого ЕК заявляла, что убеждена в законности своего решения по OPAL, так как оно находится в полном соответствии с нормами третьего энергопакета ЕС. Глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк ранее сообщил, что Европейский суд заблокировал проведение аукционов на дополнительные мощности газопровода OPAL до марта 2018 года.

Газопровод OPAL мощностью 36 млрд куб. м в год соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.