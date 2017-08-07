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"Ъ": Минфин разработал поправки к закону об ОСАГО для защиты водителей

Экономика и бизнес
7 августа, 4:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Водителям предлагается три варианта наполнения полисов с лимитами выплат до 2 млн рублей и возможность заключать договор более чем на год

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© Донат Сорокин/ТАСС, архив

ТАСС, 7 августа. Министерство финансов РФ подготовило проект поправок к закону об ОСАГО, ориентированных в первую очередь на защиту автовладельцев. Об этом в понедельник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ, который есть в распоряжении издания.

По данным издания, проект поправок предлагает страховщикам во время переходного периода к свободным тарифам самостоятельно устанавливать только понижающие стоимость полиса коэффициенты. Проект дает им право самостоятельно устанавливать ставку тарифа внутри базовых значений, которые утверждает ЦБ, пишет газета. Сейчас "вилка" тарифов устанавливается регулятором на каждый вид транспорта.

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Согласно проекту, регулятор будет устанавливать общие границы базового тарифа, а страховщик в зависимости от характеристик автомобиля, целей его использования и вида собственника сможет самостоятельно определять конкретное значение тарифа. Для этого компания сможет вводить ряд понижающих коэффициентов, зависящих, например, от манеры вождения. По данным газеты, проект предусматривает установку страховщиком на автомобиль клиента устройств, отслеживающих стиль езды.

Водителям же предлагается три варианта наполнения полисов с лимитами выплат до 2 млн рублей и возможность заключать договор более чем на год.

Коэффициент мощности и территориальный коэффициент Минфин предлагает удалить из формулы расчета конечной цены полиса - вместо них предлагается ввести коэффициент нарушения ПДД, учитывающий превышения скорости более чем на 60 км/ч, выезды на встречную полосу, проезды на красный свет, вождение в нетрезвом виде. Согласно поправкам, максимальный размер страховой премии по ОСАГО не сможет превышать трехкратное значение базовой ставки тарифа.

При этом, как отмечается, министерство не отказывается от заявленной ранее идеи выпустить на рынок три вида полисов: с лимитами выплат 500 тыс. рублей по вреду жизни и здоровью и 400 тыс. рублей по имуществу, а также варианты с выплатами в 1 млн рублей по жизни и 1 млн рублей по имуществу, а также 2 млн рублей по жизни и 2 млн рублей по имуществу.

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