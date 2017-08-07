"Известия": МЭР предлагает привлекать на госслужбу специалистов из коммерческих структур

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития разрабатывает поправки в закон "О государственной гражданской службе РФ", согласно которым министерства смогут привлекать для реализации приоритетных задач профильных специалистов из коммерческих структур. Об этом пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Документ предполагает введение особого порядка оплаты труда госслужащих за выполнение "особо важных и сложных заданий, в том числе проектной деятельности". "С ними будут заключаться срочные служебные контракты с положениями о сроках и размере оплаты труда. При этом в отношении таких специалистов будут установлены соответствующие показатели эффективности (KPI), которых необходимо будет достичь в установленные сроки", - пояснили газете в пресс-службе Минэкономразвития.
Количество специалистов будет устанавливаться для каждого министерства индивидуально в зависимости от конкретных целей и задач.
В Минфине "Известиям" сообщили, что разработанный Минэкономразвития законопроект был внесен на рассмотрение ведомства в июне 2017 года. "В настоящее время осуществляется проработка вопросов, содержащихся в данном законопроекте", - уточнили в министерстве.