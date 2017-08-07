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Патрушев: более 30 т некачественного продовольствия снято с реализации в 2017 году в ДФО

Экономика и бизнес
7 августа, 8:40 дата обновления: 7 августа, 8:43 UTC+3 ЯКУТСК 7 августа., /ТАСС

Глава Совбеза подчеркнул, что оперативно пресекать распространение опасных для употребления продуктов позволит ввод в эксплуатацию системы быстрого оповещения о несоответствующей нормативам продукции

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ЯКУТСК, 7 августа. /ТАСС /. Более 30 тонн некачественного продовольствия было снято с реализации с начала этого года в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом сообщил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Дальнем Востоке в Якутске.

"Проведенные в сфере производства пищевых продуктов и общественного питания проверки показали, что две трети организаций работают с нарушением норм санитарного законодательства. Только в текущем году с реализации снято более 30 тонн некачественной пищевой продукции", - отметил Патрушев.

Глава Совбеза подчеркнул, что оперативно пресекать распространение опасных для употребления продуктов питания позволит ввод в эксплуатацию системы быстрого оповещения о несоответствующей нормативам продукции.

"Подчеркиваю. что реализация решений по обеспечению продовольственной безопасности округа, как наиболее важной задачи, остается на контроле", - отметил Патрушев.

Он добавил, что самообеспечение продовольствием в ДФО остается на низком уровне, за последний год ситуация почти не изменилась.

"Вместе с тем ситуация в сельском хозяйстве округа остается непростой. Объем производства сельхозпродукции в 2016 году снизился на 1,6%. Самообеспеченность продовольственными товарами остается низкой, особенно по мясу, молоку и овощам. Мы отмечали это и в прошлом году, однако ситуация почти не изменилась", - отметил Патрушев.

По его словам, за год в округе выявлено почти 3 тыс. преступлений, связанных с противоправным расходованием бюджетных средств, которые выделены на поддержку агропромышленного комплекса.

Также Патрушев отметил отсутствие прогресса в решении таких проблем, как строительство новых мощностей по переработке рыбопродукции и новых рыболовецких судов, привлечение квалифицированных кадров в сельское хозяйство.

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