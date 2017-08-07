"Яндекс" запустил сервис онлайн-бронирования лекарств в партнерстве с "Протеком"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Мобильное приложение для онлайн-консультаций с врачами "Яндекс.Здоровье" запустило сервис бронирования лекарств в партнерстве с фармацевтической компанией "Протек", сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".

В приложении "Яндекс.Здоровье" появился новый раздел "Лекарства", в котором пользователь сможет прочитать описание препарата, узнать показания к применению, противопоказания и аналоги. Кроме того, приложение позволяет заказывать лекарства в ближайшую аптеку.

"Яндекс" бронирует препараты через сервис "ЗдравСити" группы компаний "Протек", который объединяет 14 тыс. аптек по всей стране. Сервис "Яндекса" принимает заказы на сумму от 500 рублей.

"Партнерство с приложением "Яндекс.Здоровье" - важный стратегический шаг. Мы видим в этом сотрудничестве перспективы расширения работы с интернет-аудиторией, готовой получать услуги по поддержке здоровья онлайн", - рассказала руководитель отдела электронной коммерции ЦВ "Протек" Оксана Харитонова.

Курс на интернет-торговлю

Согласно действующему законодательству, продажа медикаментов напрямую через интернет запрещена. Законодательство разрешает заказывать лекарства на сайте фармацевтической организации, но забирать заказ покупателю приходится самому.

В 2016 году, по оценке консалтинговой компании IPT Group, объем продаж фармпродукции через интернет (без учета серого рынка) составил 11 млрд рублей, из них собственно лекарственных средств - 0,7-1 млрд рублей. Легализация продаж лекарств через интернет позволит значительно поднять уровень торговли этого сегмента.

По оценкам опрошенных ТАСС экспертов, объем рынка онлайн-торговли фармацевтической продукцией через год после снятия запрета может составить от 16,5 млрд до 37,5 млрд рублей.

Практически все серьезные российские аптечные сети запускают онлайн-системы бронирования лекарств. Лидером по оборотам в онлайн-сегменте, согласно данным IPT Group, является проект Apteka.ru одного из крупнейших российских фармацевтических дистрибьюторов "Катрен". Доля этого интернет-сервиса составляет порядка 45% исследуемого сегмента рынка.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов среди ключевых онлайн-сервисов, работающих по принципу бронирования, также называет "ЗдравСити" (проект фармдистрибьютора "Протек"), и сервис Ассоциации независимых аптек (АСНА).

"Проект Apteka.ru существует уже примерно четыре года. Компания "Картен", которой он принадлежит, тратила огромные средства на продвижение проекта, даже создала одноименное печатное издание, чтобы донести потребителю информацию о существовании данного сервиса. Конечно, с помощью "Яндекса" также можно эту информацию донести. Однако для того, чтобы заработать репутацию на рынке, этого, скорее всего, будет недостаточно, - прокомментировал Беспалов сотрудничество "Яндекса" и "ЗдравСити". - Конечно, это улучшит позицию "ЗдравСити", которая сейчас мала по сравнению с основным конкурентом, но ждать чудес не стоит".

Помимо аптечных ассоциаций рынком интересуются и отдельные игроки. Например, "Аптечная сеть 36.6" запустила партнерский проект с Ozon.ru. По словам представителя компании Алексея Киселева-Романова, средний дневной объем продаж сети через Ozon.ru в период с 1 марта по 1 июня этого года составил 1% от дневной выручки, или более 1 млн рублей. При этом аптечная сеть намерена довести долю интернет-продаж до 10% в 2018 году и инвестировать в развитие собственного интернет-магазина 240 млн рублей до 2021 года.