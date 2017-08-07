Вадим Беляев стал гендиректором "Открытия"

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Гендиректором "Открытие Холдинг" стал основатель группы Вадим Беляев, полномочия занимавшего этот пост Алексея Карахана досрочно прекращены с 6 августа. Соответствующее решение принял совет директоров холдинга.
"Избрать генеральным директором общества Беляева Вадима Станиславовича с 07 августа 2017 года и установить срок его полномочий три года", - говорится в материалах компании.
Согласно решению совета директоров, Карахан перестал быть председателем правления холдинга, однако по-прежнему входит в его состав.
Беляев - основатель и крупнейший акционер "Открытия": ему принадлежат 28,61 % акций группы. Он основал "Открытие" в 1995 году как один из розничных брокеров по работе на московской бирже. С 1995 года по сегодняшний день занимается стратегическим и оперативным управлением группы.
"Открытие" - одна из крупнейших частных финансовых групп в России по размеру активов. Головной компанией группы является "Открытие Холдинг". Наряду с Беляевым акционерами "Открытия" являются финансисты и крупные компании: Группа "ИФД КапиталЪ" (19,9%), банк ВТБ (9,99%), ИСТ Холдинг (9,82), Рубен Аганбегян (7,96%), Александр Мамут (6,67%). Холдингу принадлежит банк "ФК Открытие".