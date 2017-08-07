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Глава Минсельхоза РФ заявил о снижении цен на овощи

Экономика и бизнес
7 августа, 10:52 дата обновления: 7 августа, 11:23 UTC+3

Александр Ткачев добавил, что министерство рассчитывает полностью закрыть дефицит по овощами в течение пяти-семи лет

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Александр Ткачев

Александр Ткачев

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Цены на овощи в РФ начали снижаться, эта тенденция продолжится, сообщил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев в интервью телеканалу "Россия 24".

"К осени цены будут снижаться, на овощи прежде всего. Это сезон большого объема. Как следствие - это все скажется на цене. Цена уже сейчас начала падать - где-то на 8%, где-то на 15%. Нам нужно больше производить, чтобы цена не росла, а снижалась, и была приемлемой для потребителя", - сказал он.

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При этом Ткачев отметил, что в 2017 году Россия может собрать 16,5 млн тонн овощной продукции. "В целом цифра будет 16-16,5 млн тонн овощей. Это примерно уровень прошлого года", - сказал он.

Ткачев также добавил, что Минсельхоз планирует за три-пять лет на 90% обеспечить российский рынок отечественными овощами. "Нам нужно пять, минимум три года для того, чтобы мы могли на 90% закрыть свой рынок по овощам", - сказал он.

Он отметил, что министерство рассчитывает в течение пяти-семи лет полностью закрыть дефицит по овощам. "В течение пяти-семи лет мы сможем полностью закрыть дефицит и производить овощи у себя в стране", - сказал он.

Сбор зерна

По оценке главы Минсельхоза, сбор зерна в России в 2017 году может составить 103-105 млн тонн.

"Сроки сдвинуты на две недели, но мы надеемся на сухую осень. Наши прогнозы - порядка 103-105 млн т зерна", - заявил Ткачев. Он также сообщил, что при открытии новых рынков сбыта Россия сможет увеличить экспорт зерна. "Мы планируем, что если доллар не будет крепчать, если будем открывать новые страны для экспорта, то сможем выйти на экспорт порядка 38 млн тонн", - отметил министр.

По его оценкам, сельхозпроизводство в текущем году может вырасти на 3,5-4%.

Ранее Александр Ткачев сообщал, что Россия может собрать более 105 млн т зерна по итогам 2017 г. в случае теплой и сухой осени, при этом экспорт в 2017-2018 сельхозгоду может составить более 35 млн т. По его словам, сдерживать всплески цен на плодоовощную продукцию в будущем возможно, если увеличить количество овощехранилищ в России.

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