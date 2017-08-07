Евросоюз предложил РФ перенести переговоры по транзиту газа через Украину на октябрь

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Европейский союз предложил России перенести проведение переговоров по транзиту газа через территорию Украины на октябрь. До этого переговоры планировались на конец августа. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.

"Очередные консультации планировались в конце августа, но, к сожалению, европейская сторона предложила их перенести на октябрь", - указали в министерстве.

Также в российском ведомстве напомнили, что Минэнерго России из года в год говорит об изношенности украинской ГТС, недостаточных инвестициях в ее модернизацию и рисках транзита. "С вице-президентом ЕК по энергосоюзу Марошем Шевчовичем мы регулярно обсуждаем эту ситуацию", - отметили в Минэнерго.

"Газпром" поставляет газ в Европу по трем основным направлениям: украинские трубопроводы, газопровод Ямал - Европа через Белоруссию и Польшу и "Северный поток" через Балтийское море в Германию.

В среднем ГТС приносит украинской экономике ежегодно около $2 млрд. С введением "Северного потока - 2" и завершением в 2019 г. действия контракта об объемах и условиях транзита российского природного газа через территорию Украины (2009-2019 гг.) транзит российского газа может существенно сократиться. Как заявлял в июне 2016 г. Миллер, после 2020 г. транзит российского газа в ЕС через Украину может составить 10-15 млрд куб. м при заключении нового контракта.

Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции говорил, что он не уверен в целесообразности прекращения транзита газа через Украину. При этом председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия не будет продлевать контракт с Украиной на транзит газа на не выгодных для страны условиях.