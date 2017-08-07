Соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти может перестать действовать в марте 2018 года

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Участникам сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти будет очень сложно договориться о ее продлении после марта 2018 года, считают опрошенные ТАСС аналитики.

На их взгляд, Россия больше всех заинтересована в выходе из соглашения, однако Саудовская Аравия, напротив, склоняется к его продлению.

В конце прошлого года члены картеля и 11 независимых стран-экспортеров, в том числе Россия, договорились сократить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года. Это было сделано для восстановления цены нефти и баланса спроса и предложения на рынке. Россия взяла обязательство уменьшить объем извлечения нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. Позднее сделка была продлена до конца марта 2018 года, сейчас обсуждается возможность ее дальнейшей пролонгации.

На этой неделе в понедельник и вторник представители стран ОПЕК+ обсудят исполнение договоренностей на внеочередном заседании технического комитета в Абу-Даби. Переговоры пройдут после состоявшегося в Санкт-Петербурге 22-24 июля заседания мониторингового комитета министров ОПЕК +, который рекомендовал рассмотреть возможность продления сделки.

Доводы против

России изначально было сложнее в отличии от большинства стран ОПЕК+ решиться на сокращение добычи. Такая ситуация сложилась из-за суровых климатических условий, не позволяющих резко уменьшить извлечение нефти. Кроме того, российские нефтяники за последние годы вложили существенный объем инвестиций в новые проекты, что должно было обеспечить рост добычи еще как минимум до конца 2019 года.

Аналитик Sberbank SIB Валерий Нестеров считает, что Россия, скорее всего, не пойдет на продление срока сокращения добычи нефти, так как нефтяники намерены реализовать существующий потенциал роста и не хотят пускать конкурентов на рынки, где они работают. "На данный момент в отрасли превалирует желание завершить сделку, такое стремление есть и у России. Наши компании сейчас не выглядят счастливыми из-за того, что им приходится сокращать добычу", - сказал он.

Аналогичного мнения придерживается и аналитик "Финам" Алексей Калачев, который считает, что продление сделки не даст значительного эффекта. "Россия не будет продлевать. В этом нет смысла - мы тогда просто освободим место для конкурентов. К тому же цену нефти все равно не удастся поднять, а только поддержать на текущем уровне. Таким образом, продление сейчас мало что дает", - полагает он.

Директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко также считает, что достичь соглашения в этот раз будет сложнее. В частности, это связано с недостаточным темпом сокращения товарных запасов, накопившихся в нефтехранилищах и танкерах по всему миру. "Некоторое разочарование в эффективности сделки, возможно, привело к тому, что страны - участницы соглашения снизили степень выполнения соглашения - по данным МЭА, с 95% в мае до 78% в июне. Однако пока рано говорить, что есть устойчивая тенденция к снижению этого показателя", - заметил он.

Доводы за

Эксперт энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Екатерина Грушевенко считает, что сценарий продления соглашения вероятен. Однако она признает, что сделка может сорваться из-за Ливии, Ирака и Казахстана, которые фактически не выполняют условия. По ее мнению, больше всех в продлении соглашения и поддержании нефтяных цен сейчас заинтересована Саудовская Аравия. В 2018 году состоится IPO ее национальной нефтяной компании - Saudi Aramco, и для ее более выгодной продажи нужны высокие цены на нефть.

Нестеров также отмечает желание Эр-Рияда поддержать продление соглашения. "Ей (Саудовской Аравии - прим. ред.) проще остальных дается это соглашение. Они могут еще сильнее сократить добычу нефти", - сказал он.

Главный аналитик Wood Mackenzie Саймон Флауэрс считает, что решение о продлении сделки, скорее всего, будет принято из-за избытка нефти на мировом рынке. По его расчетам, предложение в следующем году может увеличиться на 1,9 млн баррелей в сутки, при более низком росте спроса - на 1,2 млн баррелей в сутки. Поэтому он верит, что сроки соглашения будут увеличены на 9 месяцев - до конца 2018 года.

Официальная позиция

Отраслевые министерства стран ОПЕК+ о возможности продления соглашения обычно высказываются довольно осторожно и, как правило, ограничиваются вежливым отказом отвечать на соответствующий вопрос или же заверяют журналистов, что обсуждать эту тему пока рано.

Тем не менее, на последнем заседании мониторингового комитета, которое проходило в Санкт-Петербурге, участникам альянса рекомендовали рассмотреть вопрос о продлении сделки после марта 2018 года как один из вариантов мер по стабилизации рынка. Срок, на который можно было бы пролонгировать сделку, назван не был.

Министр нефти Венесуэлы Нельсон Мартинес говорил, что идею продлить соглашение поддерживают Венесуэла и Россия. Ранее такую же позицию в отношении своих стран высказывали замминистра нефти Ирана Амир Заманиния и министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак говорил, что Минэнерго РФ не видит необходимости менять параметры соглашения и, несмотря на недавнее падение цен на нефть, считает сделку эффективной. На вопрос о возможности продления соглашения он неоднократно говорил, что пока рано давать комментарии на эту тему.

Восточные хитрости

Аналитики отмечают, что странам ОПЕК+ возможно удастся выработать новые условия сделки, при которых требования к сокращению добычи были бы смягчены, но при этом участники соглашения сохранили бы внешнюю приверженность соглашению. Они отмечают, что дисциплина ОПЕК+ в дальнейшем будет снижаться, и страны будут пытаться постепенно наращивать добычу, публично поддерживая соглашение.

"Другой вопрос, что даже при продлении сделки дисциплина стран-участниц соглашения, вероятно, упадет, что сделает сделку еще менее эффективной. Ирак, Арабские Эмираты и Казахстан сегодня находятся в списке самых "отстающих", однако публично сделку не оспаривают. Возможно, этой тактики начнут придерживаться и некоторые другие страны", - сказал Маринченко.

Нестеров отмечает, что скорее всего решение о возможности продления сделки будет принято только в январе - феврале, так как ситуация к тому моменту может сильно измениться. В частности, на сделку может сильно повлиять рост добычи в Бразилии, Канаде и Норвегии, которые не участвуют в соглашении.

Также важен фактор Китая, который, по словам Калачева, "может вступить в игру и поломать все карты", так как пока не понятно, сколько эта страна намерена покупать нефти в следующем году.

Прыжок в бездну или восхождение на пик

Выход сторон из соглашения в марте и переход к политике неограниченного роста объемов может привести к новому падению цен на нефть, отмечают аналитики. Такая возможность сохраняется, в том числе из-за роста объемов добычи сланцевой нефти в США и восстановления извлечения нефти в Нигерии и Ливии.

Маринченко поясняет, что в долгосрочной перспективе цена на нефть будет зависеть не от политики ОПЕК, а от себестоимости добычи производителями сланцевой нефти, которая начнет падать с 2019-2020 гг. из- за спада инвестиций в традиционную нефть. "Наш прогноз на следующий год - $55 за баррель марки Brent - подразумевает относительный баланс между ростом и предложением. Если ОПЕК+ не достигнет соглашения и начнет наращивать добычу, рынок, возможно, снова будет в профиците, и товарные запасы по всему миру продолжат расти - в результате чего цены могут рухнуть до $40. Это наш стрессовый сценарий", - сказал он.

Похожие прогнозы и у Грушевенко. Она считает, что если страны договорятся, то цена нефти будет держаться в диапазоне $50-55 за баррель, но пока не ясно, как долго она останется в этом диапазоне. Все зависит от объемов добычи в США.

Флауэрс отмечает, что Wood Mackenzie 10 июля снизили прогноз по цене нефти на следующие два года на $2,5 за баррель - до $51 в 2017 году и до $50 в 2018 г. При этом он пояснил, что спад цен может продолжиться.