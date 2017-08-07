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Пользование бизнес-навигатором позволит в 3 раза увеличить число компаний МСБ до 2018 года

Экономика и бизнес
7 августа, 12:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

По словам вице-президента общественной организации "Опора России" Марины Блудян, навигатор помогает бизнесменам запустить или переформатировать предприятие с помощью единой онлайн-системы

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Количество отечественных малых и средних компаний, работающих больше трех лет, составляет 3,4%. При условии использования собственниками компаний электронного сервиса поддержки предпринимательства "Бизнес-навигатор МСП", число таких предприятий может увеличиться до 10,2% до 2018 года, сообщила ТАСС вице-президент общественной организации по поддержке малого и среднего предпринимательства "Опора России" Марина Блудян.

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Навигатор помогает бизнесменам запустить или переформатировать предприятие с помощью единой онлайн-системы, содержащей информацию о закупках, правовой и финансовой поддержке. Кроме того, с помощью программы можно рассчитать бизнес-план с учетом выбранной ниши и локации для запуска.

"Использование бизнес-навигатора начинающими и действующими предпринимателями позволит увеличить число малых и средних компаний, стабильно работающих более трех лет, в три раза", - сказала она.

По ее мнению, большинство аналогичных зарубежных программ не дотягивает до бизнес-навигатора по объему функционала. К примеру, американская система Zoomprospector предлагает составление бизнес-планов за отдельную плату у других организаций, в отличие от бизнес-навигатора, где эта функция бесплатна. А Немецкие Berlin Business Location Center и Interactive competence map for Bavaria ограничиваются лишь предложением подбора недвижимости из имеющихся баз данных.

С 2017 года в системе навигатора появился новый сервис для предпринимателей - "Жизненные ситуации". Программа предоставляет пользователям список рекомендаций и пошаговых инструкций на всех стадиях развития бизнеса. Сервис "Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства" запущен 9 сентября 2016 года и призван упростить процесс открытия нового бизнеса.

Ресурс охватывает 171 крупный город, 90 видов бизнеса в сферах городского сервиса, более 300 примерных бизнес-планов. Любой желающий может бесплатно зарегистрироваться на портале и протестировать востребованность бизнеса, а также срок его окупаемости. Одной из базовых функций портала является предоставление доступа в режиме "одного окна" к информации о всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов МСП и о специализированных финансово-кредитных продуктах.

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