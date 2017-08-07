Путин поручил изучить идею внедрения в автобусах средств контроля концентрации водителей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об использовании водителями пассажирских автобусов средств, предотвращающих потерю внимания и концентрации. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 19 июля 2017 года.

"[Правительству РФ ] совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" проработать вопрос и представить предложения об использовании водителями, осуществляющими перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, специальных технических средств, предотвращающих потерю внимания и концентрации", - говорится в перечне поручений.

Доклад об исполнении этого поручения должен быть представлен до 30 сентября 2017 года.

Во время совещания 19 июля глава Минтранса РФ Максим Соколов доложил Путину, в частности, что многие ДТП с участием автобусов совершаются из-за того, что водители засыпают, либо отвлекаются за рулем. По его словам, уже сейчас во всех регионах РФ создана инфраструктура по установке и техобслуживанию тахографов и "если эта система будет доведена до своего логического завершения", это позволит снизить количество аварий с участием автобусов как минимум на 15 процентов.

Путин в ответ заметил, что видел подобные приспособления, контролирующие состояние водителей, на недавней выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Речь идет, например, о системе "Слип алерт", состоящей из нейрокепки и датчика, который крепится на запястье водителя. "Конечно, вопрос в стоимости и во внедрении, но, безусловно, надо идти по этому пути", - поручил тогда президент.