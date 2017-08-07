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Источник: руководство "ФК Открытие" и представители ЦБ 4 августа обсудили работу банка

Экономика и бизнес
7 августа, 14:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

ЦБ подтвердил статус банка как системно значимой кредитной организации, отметил источник

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Руководство банка "ФК Открытие" в пятницу, 4 августа, встретилось с представителями Банка России. Участники встречи обсуждали финансовое состояние организации, сообщил ТАСС источник в банке.

"Встреча состоялась. На встрече ЦБ подтвердил статус "Открытия" как системно значимой кредитной организации", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, со стороны банка во встрече участвовали топ-менеджеры, а также крупнейший акционер и основатель группы "Открытие" Вадим Беляев, который в понедельник, 7 августа, занял пост гендиректора "Открытие Холдинг".

Источник в банке отметил, что в ходе встречи обсуждалась существующая для системно значимых банков возможность пополнения краткосрочной ликвидности (LCR) при помощи безотзывной кредитной линии. Однако банк пока пользоваться этой возможностью не собирается.

Источник, близкий к ЦБ, подтвердил ТАСС только факт встречи с представителями банка "ФК Открытие". В "ФК Открытие" информацию не комментируют.

Ранее в социальных сетях стала распространяться информация о проблемах ряда крупных банков из топ-15. Комментаторы без ссылки на источники указывали, что эти банки ожидает отзыв лицензии вслед за банком "Югра". В интервью ТАСС первый зампред Банка России Дмитрий Тулин в свою очередь отметил, что отзывов лицензий у значимых банков РФ в обозримом будущем ждать не стоит.

Холдинг "Открытие"

Холдинг "Открытие" - крупнейшая частная финансовая группа в России по размеру активов (3,7 трлн рублей). Акционерами "Открытия" являются Вадим Беляев (28,61%), Группа "ИФД КапиталЪ" (19,9%), банк ВТБ (9,99%), "ИСТ Холдинг" (9,82), Рубен Аганбегян (7,96%), Александр Мамут (6,67%).

В первом квартале 2017 года чистая прибыль банка "ФК Открытие" по МСФО упала в 4,3 раза и составила 358 млн рублей.

В июле аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило "ФК Открытие" кредитный рейтинг BBB- со "стабильным" прогнозом. Рейтинг не позволяет кредитной организации привлекать средства федерального бюджета и НПФ. Агентство отметило, что существенное давление на кредитоспособность банка оказывает слабое качество активов, а также вероятность негативного влияния на ликвидность и достаточность капитала банка со стороны холдинга.

В начале августа агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к "ФК Открытие", сообщило, что кредитная организация ведет переговоры о привлечении нового инвестора, "который увеличит капитал банка, получив долю в нем".

Согласно отчетности банка "ФК Открытие" по состоянию на 1 июля, объем привлеченных депозитов физических лиц в кредитной организации составил 502,5 млрд рублей. По данным портала "Банки.ру", на 1 июля кредитная организация занимает шестое место по размеру активов среди российских банков.

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