ЦБ снизил курс евро до 70,84 рубля

Пушкинский музей установил авторство картины "Венера и Адонис"Культура 7 августа, 14:42
Перед сборной России по боксу будет стоять задача завоевать на ЧМ четыре золотаСпорт 7 августа, 14:39
Менеджер: мемориал Скалимовской в Варшаве станет для Ласицкене следующим стартом после ЧМСпорт 7 августа, 14:37
Международный полумарафон на колясках пройдет 5 октября на трассе автодрома в СочиСпорт 7 августа, 14:23
СМИ: конфиденциальная переписка финской полиции о визите Путина попала к гражданскому лицуПроисшествия 7 августа, 14:20
Агент: участие Менькова в этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме зависит от его здоровьяСпорт 7 августа, 14:19
Британские власти не комментируют сообщения СМИ об отступных за BrexitМеждународная панорама 7 августа, 14:15
Агент: вратарь "Зенита" Лодыгин недоволен своим положением в клубеСпорт 7 августа, 14:12
Менеджер: после ЧМ Шубенков может выступить на этапе "Бриллиантовой лиги" в БирмингемеСпорт 7 августа, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 8 августа официальный курс доллара на уровне 60,0605 руб., что на 26,76 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 84,65 копейки, до 70,8414 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 52,81 копейки, до 64,9119 руб.