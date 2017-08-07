ЦБ снизил курс евро до 70,84 рубля

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 8 августа официальный курс доллара на уровне 60,0605 руб., что на 26,76 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 84,65 копейки, до 70,8414 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 52,81 копейки, до 64,9119 руб.