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ЦБ снизил курс евро до 70,84 рубля

Экономика и бизнес
7 августа, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Официальный курс доллара на 8 августа снижен до 60,06 рубля

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 8 августа официальный курс доллара на уровне 60,0605 руб., что на 26,76 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 84,65 копейки, до 70,8414 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 52,81 копейки, до 64,9119 руб.

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