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Суд отклонил жалобу АФК "Система" на арест активов по иску "Роснефти"

Экономика и бизнес
7 августа, 14:19 дата обновления: 7 августа, 14:44 UTC+3

Ранее арбитражный суд в Башкирии арестовал активы компании в МТС, клинике "Медси" и Башкирской электросетевой компании

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© Сергей Бобылев/ТАСC

ЧЕЛЯБИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) оставил в силе решение Арбитражного суда Башкирии, наложившего арест на имущества АФК "Система" по иску с "Роснефтью", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Определение Арбитражного суда Башкортостана оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - сказал судья.

Представитель АФК заявил, что данное решение суда будет обжаловано.

Ранее по ходатайству "Роснефти" Арбитраж Башкирии арестовал активы АФК - 31,76% МТС, 100% сети клиник "Медси" и 90,47% Башкирской электросетевой компании (БЭСК) в рамках рассмотрения иска нефтяной компании о взыскании 170,6 млрд руб. убытков, якобы причиненных "Башнефти" во время реорганизации в 2014 году.

Аргументы "Системы"

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АФК "Система" в ходе заседания ходатайствовала о приобщении к делу финансовых документов, согласно которым объем активов компании составляет 450 млрд руб. (согласно отчетности по МСФО - 1,1 млрд руб.). "Требования заявлены на 170 млрд руб. Активов достаточно, поэтому суд должен был отказать в ходатайстве", - заявил представитель корпорации.

Кроме того, по его словам, по данному иску отсутствует угроза неисполнения, а доводы о возможном выводе активов носят "предположительный характер". "Вся судебная система отказывает в обеспечительных мерах, если нет доказательств реальных действий по выводу активов", - заявил представитель АФК. Он также отметил, что для продажи активов корпорация должна получать одобрения у акционеров и регуляторов.

"Система-Инвест" (участвует в деле в качестве соответчика - прим. ред.), по словам ее представителя, также сочла определение суда предыдущей инстанции незаконным, так как "суд не обосновал, почему принятие обеспечительных мер необходимо".

Позиция "Роснефти"

Представитель "Роснефти" в свою очередь в суде заявил, что принятые судом обеспечительные меры в виде ареста акций "обоснованы, соразмерны заявленным исковым требованиям и направлены на обеспечение исполнения решения суда в случае удовлетворения требований, заявленных истцами". "Нарушение прав акционеров АФК "Система" в связи с падением ее капитализации, на которое ссылаются ответчики, является не следствием принятия судом законных и обоснованных обеспечительных мер, а следствием недобросовестных действий самих ответчиков по корпоративным манипуляциям с активами "Башнефти" в период незаконного владения ее акциями, которые стали основанием для обращения истцов в суд за защитой нарушенных прав и законных интересов "Башнефти", - отметил он.

"Роснефть" также считает, что "реальная стоимость активов АФК "Система" на территории РФ, "с учетом имеющихся обременений и обязательств группы перед третьими лицами, существенно ниже суммы исковых требований, что подтверждает затруднительность исполнения судебного акта".

Спор вокруг "Башнефти"

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкортостана иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ее дочерней компании "Система- Инвест" 106,6 млрд руб. убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумму претензий истцы увеличили до 170,6 млрд руб. с учетом курсовых разниц. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти". АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными. Следующее заседание по делу состоится 8 августа.

С 2005-го по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

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