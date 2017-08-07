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Производителям молока в Ненецком автономном округе гарантировали выплату субсидий

Экономика и бизнес
7 августа, 15:07 UTC+3 ТАСС

Для выплат субсидий в региональном бюджете предусмотрено почти 50 млн рублей

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ТАСС, 7 августа. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) гарантировали производителям молочной продукции выплату субсидий до конца 2017 года. Как сообщает пресс-служба администрации НАО, соответствующие изменения в региональной программе развития сельского хозяйства документально закреплены на прошедшем заседании администрации региона.

"В начале года у нас не было гарантий, что доходы окружного бюджета позволят распространить предоставление данного вида субсидии на весь текущий год. Сегодня благодаря четкой работе окружных властей по наполнению доходной базы бюджета мы можем совершенно точно гарантировать предоставление субсидии производителям молока", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Сергея Андриянова.

На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 49,3 млн рублей.

Подчеркивается, что такой способ поддержки сельхозтоваропроизводителей дает возможность повышать производственные показатели хозяйств и фиксировать цены на молочную продукцию для населения НАО.

Региональная субсидия выделяется на каждый кг произведенного и реализованного молока. В первом полугодии сельхозпроизводственные кооперативы и предприятия, занимающиеся молочным животноводством, получили из бюджета НАО 68,6 млн рублей и еще 5,8 млн рублей из федерального бюджета. Господдержка крестьянских (фермерских) хозяйств за полгода составила более 2 млн рублей, личным подсобным хозяйствам из бюджета НАО за полгода перечислено около 180 тыс. рублей.

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