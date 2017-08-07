В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта

БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Концерн Siemens считает, что выкуп газовых турбин, поставленных в Крым, мог бы стать достаточно простым решением конфликта. Об этом заявил в понедельник ТАСС представитель компании Филипп Энч.

"Технически это могло бы выглядеть как договоренность о цене, которую одна сторона готова заплатить, чтобы вернуть турбины, - сказал он. - С этой точки зрения, это достаточно простая операция".

При этом Энч отметил, что Siemens "в целом не комментирует переговоры с клиентами", однако с самого начала концерн публично заявлял о готовности выкупить изготовленные для ТЭЦ в Тамани газовые турбины.

В то же время в концерне в качестве "другого варианта возврата" турбин рассматривают поданный в Арбитражный суд Москвы иск. Энч заявил, что Siemens будет настаивать на возврате всех четырех поставленных в Крым агрегатов обратно в Краснодарский край.

"Очевидно, все четыре турбины перемещены в Крым вопреки заявлениям клиента и контрактным обязательствам, - сказал он. - Речь идет о месте использования турбин. Это была именно ТЭЦ в Краснодарском крае, в Тамани. Все документы были подписаны, даны гарантии, что там они будут использоваться. Этого мы и хотим добиться".

Турбины и санкции

Скандал вокруг поставок турбин в Крым разгорелся в начале июля. Тогда агентство Reuters сообщило, что в Крыму находятся газовые турбины, произведенные Siemens, что противоречит санкциям Евросоюза.

Входящий в госкорпорацию "Ростех" "Технопромэкспорт" строит две газовые ТЭС мощностью по 470 МВт в Севастополе и Симферополе. Ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС на 470 МВт запланирован на начало 2018 года.

На крымских ТЭС планировалось ставить турбины, сделанные по технологии Siemens, но в конце 2016 года компания блокировала поставки из-за санкций. В феврале текущего года глава Ростеха Сергей Чемезов говорил, что госкорпорация завершает переговоры с Ираном о поставке турбин для ТЭС в Крыму. Но договориться стороны так и не смогли.

После того, как агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия поставила в Крым турбины немецкой Siemens, несмотря на санкции Евросоюза, Ростех заявил, что "Технопромэкспорт" приобрел четыре комплекта газотурбинных установок "со вторичного рынка". Однако при этом не уточнялось, кто является производителем энергооборудования.

Одним из подрядчиков, занимающихся установкой турбин, называлась компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 46%.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подчеркивал, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. Министр пояснял, что Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного производства. У турбин есть российский сертификат, отмечал Мантуров.

Siemens в свою очередь заявил о приостановке поставок энергооборудования российским компаниям.

4 августа Евросоюз расширил санкции в отношении России из-за поставки турбин Siemens для ТЭС в Крыму в обход санкций. Под санкции попали замглавы Минэнерго России Андрей Черезов, глава департамента министерства Евгений Грабчак и глава ОАО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка. Ограничения также введены против компаний-партнеров Siemens в России - ОАО "Технопромэкспорт", одноименного ООО "Технопромэкспорт" и ЗАО "Интеравтоматика".