Microsoft исполнила предупреждение ФАС о дискриминации производителей антивирусного ПО

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Microsoft исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о дискриминации производителей антивирусного программного обеспечения (ПО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"По предупреждению они все исполнили", - сообщил представитель ведомства.

ФАС 18 июля сообщила, что Microsoft уведомила ведомство об исполнении предупреждения. Тогда ФАС заявила, что проанализирует информацию и примет ее к рассмотрению на следующем заседании по делу.

Рассмотрение дела должно состояться 15 августа.

Суть предупреждения

Ранее ФАС России в ходе рассмотрения дела в отношении Microsoft Corporation по признакам нарушения антимонопольного законодательства выявила дополнительные обстоятельства, свидетельствующие о создании дискриминационных условий. ФАС выдала предупреждение компании. Как установила комиссия ведомства, компания вводила ограничения в части формы и сроков уведомления пользователей антивирусного программного обеспечения сторонних производителей. Корпорация включала в требования для антивирусного ПО (Antimalware Platform Requirements) раздел, несоответствие которому будет основанием для блокировки и отказу от переноса в обновленные версии операционной системы антивирусного ПО, а также блокировала антивирусное ПО сторонних производителей и активировала антивирусное ПО Windows Defender без надлежащего уведомления пользователей и получения их явного согласия.

Дело против американской корпорации

ФАС завела дело против Microsoft в ноябре 2016 года по заявлению "Лаборатории Касперского". Как поясняла компания, Microsoft создала ситуацию, при которой конкурентные производители защитных решений не могут в полной мере исполнять свои обязательства перед пользователями, что оставляет последних без защиты, ограничивает их возможности выбора антивирусного программного обеспечения (ПО) и ведет к тому, что сторонние производители несут финансовые потери.

В частности, Microsoft дает разработчикам защитных продуктов всего несколько дней на то, чтобы обеспечить совместимость их решений перед официальным выпуском RTM-версий (финальная версия) операционной системы Windows 10. За эти несколько дней разработчики не успевают должным образом модифицировать свои решения, обеспечить их полную совместимость и эффективность в отражении всех киберугроз с первого дня доступности новой версии ОС. При выпуске Windows 8 и Windows 7 этот срок составлял два месяца и шесть календарных дней.

Кроме того, если пользователь переходит на Windows 10, а текущая версия антивирусного ПО несовместима с этой операционной системой, клиент не информируется о необходимости установки совместимой версии. При этом стороннее антивирусное ПО удаляется, и вместо него включается Windows Defender без явного согласия на это пользователя.

В Microsoft, в свою очередь, ТАСС сообщали, что корпорация сотрудничает с ФАС. Windows 10 создавалась с акцентом на обеспечение постоянной безопасности пользователей и соответствует требованиям российского антимонопольного законодательства, указывали в Microsoft.