Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Microsoft исполнила предупреждение ФАС о дискриминации производителей антивирусного ПО

Экономика и бизнес
7 августа, 15:33 дата обновления: 7 августа, 15:45 UTC+3

Нарушения были выявлены ведомством в ходе рассмотрения дела в отношении корпорации

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Microsoft исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о дискриминации производителей антивирусного программного обеспечения (ПО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"По предупреждению они все исполнили", - сообщил представитель ведомства.

ФАС 18 июля сообщила, что Microsoft уведомила ведомство об исполнении предупреждения. Тогда ФАС заявила, что проанализирует информацию и примет ее к рассмотрению на следующем заседании по делу.

Рассмотрение дела должно состояться 15 августа.

Суть предупреждения

Ранее ФАС России в ходе рассмотрения дела в отношении Microsoft Corporation по признакам нарушения антимонопольного законодательства выявила дополнительные обстоятельства, свидетельствующие о создании дискриминационных условий. ФАС выдала предупреждение компании. Как установила комиссия ведомства, компания вводила ограничения в части формы и сроков уведомления пользователей антивирусного программного обеспечения сторонних производителей. Корпорация включала в требования для антивирусного ПО (Antimalware Platform Requirements) раздел, несоответствие которому будет основанием для блокировки и отказу от переноса в обновленные версии операционной системы антивирусного ПО, а также блокировала антивирусное ПО сторонних производителей и активировала антивирусное ПО Windows Defender без надлежащего уведомления пользователей и получения их явного согласия.

Дело против американской корпорации

ФАС завела дело против Microsoft в ноябре 2016 года по заявлению "Лаборатории Касперского". Как поясняла компания, Microsoft создала ситуацию, при которой конкурентные производители защитных решений не могут в полной мере исполнять свои обязательства перед пользователями, что оставляет последних без защиты, ограничивает их возможности выбора антивирусного программного обеспечения (ПО) и ведет к тому, что сторонние производители несут финансовые потери.

В частности, Microsoft дает разработчикам защитных продуктов всего несколько дней на то, чтобы обеспечить совместимость их решений перед официальным выпуском RTM-версий (финальная версия) операционной системы Windows 10. За эти несколько дней разработчики не успевают должным образом модифицировать свои решения, обеспечить их полную совместимость и эффективность в отражении всех киберугроз с первого дня доступности новой версии ОС. При выпуске Windows 8 и Windows 7 этот срок составлял два месяца и шесть календарных дней.

Кроме того, если пользователь переходит на Windows 10, а текущая версия антивирусного ПО несовместима с этой операционной системой, клиент не информируется о необходимости установки совместимой версии. При этом стороннее антивирусное ПО удаляется, и вместо него включается Windows Defender без явного согласия на это пользователя.

В Microsoft, в свою очередь, ТАСС сообщали, что корпорация сотрудничает с ФАС. Windows 10 создавалась с акцентом на обеспечение постоянной безопасности пользователей и соответствует требованиям российского антимонопольного законодательства, указывали в Microsoft.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
2
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта
3
Глава комитета Госдумы поддержал идею Минфина увеличить лимит выплат по ОСАГО
4
Большой Сочи стал самым популярным курортом России
5
Полиция обнаружила тело двухлетнего ребенка в реке под Саратовом
6
Минфин предложил не продавать электронное ОСАГО водителям, давшим неверные сведения
7
Последний месяц лета: чего ждать от погоды россиянам в ближайшие дни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама