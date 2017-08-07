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Глава ритейлера "Связной" может стать председателем правления Бинбанка

Экономика и бизнес
7 августа, 16:01 UTC+3 МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Назначение Евгения Давыдовича состоится после согласования его кандидатуры с Банком России

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Евгений Давыдович

Евгений Давыдович

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Совет директоров Бинбанка рассмотрит вопрос о назначении гендиректора ритейлера "Связной", экс-председателя правления банка "Связной" Евгения Давыдовича на должность председателя правления банка. Об этом говорится в материалах кредитной организации.

В пресс-службе банка в свою очередь сообщили, что назначение Евгения Давыдовича состоится после согласования его кандидатуры с Банком России.

"Для повышения эффективности корпоративного управления мы приняли решение назначить опытного топ-менеджера извне. У Евгения Владимировича Давыдовича большой опыт руководства в банковском бизнесе. Приоритетными задачами нового руководителя будет формирование системы управления банка в соответствии с лучшими международными практиками, улучшение структуры баланса и повышение рейтингов", - прокомментировал председатель совета директоров Бинбанка Михаил Гуцериев через пресс-службу кредитной организации.

Евгений Давыдович пришел в банковскую сферу в 1997 году, где прошел путь от старшего экономиста отдела ценных бумаг и инвестиций до председателя правления. В 2010 году был приглашен в группу "Связной" для развития Связного банка. В 2013 году был назначен председателем правления Связного банка, а в 2016 году - президентом ГК "Связной".

Ранее Бинбанк возглавлял совладелец банка Микаил Шишханов. Он покинул пост председателя правления 28 мая этого года. По заявлению банка, Шишханов сосредоточится на управлении стратегически важными сферами деятельности группы "Сафмар". Временно исполняющим обязанности председателя Бинбанка стал первый заместитель Шишханова Александр Лукин.

Бинбанк основан 1 ноября 1993 года. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Основными акционерами являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев, вместе контролирующие 96,56% банка.

По данным ЦБ РФ, Бинбанк входит в топ-30 крупнейших банков России. Региональная сеть насчитывает около 500 офисов по всей России. Банк занимает 8-е место в РФ по объему вкладов физлиц и 12-е место по размеру активов.

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