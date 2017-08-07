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Глава комитета Госдумы поддержал идею Минфина увеличить лимит выплат по ОСАГО

Экономика и бизнес
7 августа, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

В то же время Анатолий Аксаков отметил, что все предложения Минфина по изменениям в закон об ОСАГО необходимо дорабатывать

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал предложение Минфина РФ увеличить лимиты выплат по ОСАГО. Об этом депутат сообщил ТАСС.

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Согласно поправкам в закон об ОСАГО, подготовленным Минфином, в частности предлагается разделить полисы ОСАГО на три вида в зависимости от лимита выплаты: помимо существующего лимита в 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью каждого потерпевшего и 400 тыс. рублей за вред имуществу, ведомство предлагает ввести полисы с лимитом в 1 млн рублей за вред жизни и 1 млн рублей за вред имуществу, а также с лимитом 2 млн рублей и 2 млн рублей соответственно. Страховую сумму выбирает страхователь, и страховщик не вправе навязывать ему свой вариант, следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Что касается повышения лимитов страхового возмещения, то, на мой взгляд, это тоже абсолютно правильно, поскольку идет инфляция, идет удорожание стоимости ремонта, а тарифы меняются нерегулярно. И сумма возмещения тоже длительное время не менялась. Я думаю, что у автовладельцев должно быть такое право, когда он может увеличивать лимит возмещения, но при этом должен быть повышенный тариф для тех, кто хочет увеличенный лимит возмещения страхового", - прокомментировал предложение Минфина Аксаков.

При этом депутат отметил, что над всеми предложениями Минфина по изменениям в закон об ОСАГО необходимо еще работать и их дорабатывать.

"Я допускаю, что осенью эти поправки поступят, и мы над ними начнем работать. Допускаю даже, что мы в первом чтении можем принять. А потом уже системно доработаем ко второму чтению. Ну и в весеннюю сессию вполне реально, что примем этот закон", - сказал Аксаков.

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Персоны
Аксаков, Анатолий Геннадьевич
Темы
Реформа ОСАГО
Страны
Россия
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