Крым собрал более 1,7 млн тонн зерна впервые за восемь лет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Валовый сбор зерновых культур в Республике Крым впервые за восемь лет достиг 1,7 млн тонн. Об этом сообщила пресс-службе регионального Минсельхоза со ссылкой на главу ведомства Андрея Рюмшина.
"Крымские хлеборобы уже намолотили 1,710 млн тонн зерна, обмолотив 535,9 тыс. га посевов (98,9% посевных площадей - прим. ТАСС)", - приведены в сообщении слова министра. Таким образом, "впервые за восемь лет вал ранних зерновых культур превысил отметку в 1,7 млн тонн", уточнили в ведомстве.
В 2016 году в Крыму было собрано 1,447 млн тонн зерна, что на 104,7 тыс. тонн больше, чем в 2015 году.
По данным Рюмшина, средняя урожайность зерна в регионе в этом году составила 31,9 ц/га. "В лидерах Красногвардейский район (с урожайностью 40 ц/га), Симферопольский район (34,8 ц/га) и Ленинский - 34,4 ц/га", - уточнил чиновник.
"В этом году крымские хлеборобы показали неплохую урожайность, но в целом по Южному федеральному округу этот показатель достигает 42,8 ц/га. Мы можем достичь таких же результатов, если правильно выберем семена и вовремя проведем все агротехнические работы", - отметил глава крымского Минсельхоза.