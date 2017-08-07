Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комплексные испытания китайского C919 пройдут на шести самолетах

Экономика и бизнес
7 августа, 17:59 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

На каждом из самолетов будет установлено специальное оборудование для тестирования отдельных параметров и возможностей ключевых систем

Поделиться
Материал из 1 страницы

ШАНХАЙ, 7 августа. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC) намерена использовать шесть самолетов при проведении комплексных испытаний для сертификации первого китайского узкофюзеляжного самолета C919, который в мае этого года совершил в Шанхае свой первый полет. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник на сборочном предприятии COMAC помощник генерального директора компании, заместитель руководителя проекта C919 У Юэ.

"Первый полет самолета состоялся, однако до получения лицензии предстоит пройти долгий путь. В процессе комплексных испытаний будет задействовано шесть самолетов", - сообщил он, добавив, что еще один самолет подключат на финальной стадии, когда будет выдаваться лицензия, и еще один планируется использовать для проведения испытаний на предельные рабочие возможности ключевых систем.

Смотрите также

Китайская корпорация СOMAC получила 30 новых заказов на самолет С919

По его словам, испытания на шести опытных образцах C919 будут включать в себя проверку устойчивости работы двигателя, бортовой электроники, различных систем, в том числе обслуживания пассажиров, а также отработку механизмов материально-технического обеспечения. На каждом из шести самолетов будет установлено специальное оборудование для тестирования отдельных параметров.

Тестовый образец C919, сошедший с конвейера в 2015 году, совершил свой первый полет 5 мая. В настоящее время, уточнил У Юэ, идет работа по установке дополнительного оборудования на самолет для последующих испытаний. Второй C919, который был продемонстрирован корреспонденту. ТАСС на предприятии, находится на завершающей стадии сборки.

Представитель компании не смог уточнить, сколько времени займут испытания китайского узкофюзеляжного лайнера, однако выразил уверенность в том, что "опыт первого полета позволит завершить процесс сертификации в самые короткие сроки". "Все это (строительство C919, прим. ТАСС) заложило основу для дальнейшего развития гражданской авиации в Китае", - резюмировал У Юэ.

Характеристики C919

COMAC занимается разработкой C919 с 2008 года. Первый образец сошел с конвейера на сборочном предприятии в Шанхае в ноябре 2015 года. В его разработке и производстве принимали участие свыше 200 различных предприятий и 36 научно-исследовательских центров из 22 провинций страны.

Самолет может выпускаться в нескольких модификациях с разным количеством посадочных мест (от 158 до 190). Средняя дальность полета C919 составит порядка 4075 км, максимальная - 5000 км. Лайнер может совершать полет на высоте до 12,1 тыс. метров.

Дальнейшая эксплуатация

Власти Китая надеются, что новый C919 снизит зависимость рынка воздушного транспорта КНР от иностранных производителей. По оценкам экспертов, С919 будет стоять в одном ряду с Boeing 737 и A320, но при этом отличаться некоторыми характеристиками.

Майские испытания стали лишь первым шагом на пути к коммерческому успеху С919, в котором здесь нисколько не сомневаются. Однако пока речь идет о китайском рынке, хотя амбиции выхода с новым самолетом за пределы страны прослеживаются не только в комментариях местных СМИ, но и в заявлениях властей Китая.

В настоящее время общее число заказов на С919 как внутри страны, так и за рубежом достигло 600. В числе заказчиков - 24 китайские и иностранные компании.

Ключевые технологии

На первый опытный образец С919 установлены ключевые узлы и агрегаты, которые были закуплены за рубежом. Доля оборудования и различных компонентов китайского производства в авиалайнере составляет чуть больше 50% от всех узлов и агрегатов самолета.

Сейчас на лайнере установлен двигатель LEAP-X1C компании CFM International. Силовые установки той же серии используются на самолетах Boeing 737 и A320.

В будущем разработчик рассчитывает перейти на использование двигателя собственного производства. COMAC уже начала работу в этом направлении. По информации СМИ, собственный двигатель у C919 может появиться не раньше, чем через восемь лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
2
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта
3
Экс-глава Удмуртии дал показания, обличающие других фигурантов дела о коррупции
4
Минфин предложил не продавать электронное ОСАГО водителям, давшим неверные сведения
5
Роспотребнадзор направил минздраву Турции официальный запрос о ситуации с вирусом Коксаки
6
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
7
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама