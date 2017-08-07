Комплексные испытания китайского C919 пройдут на шести самолетах

ШАНХАЙ, 7 августа. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC) намерена использовать шесть самолетов при проведении комплексных испытаний для сертификации первого китайского узкофюзеляжного самолета C919, который в мае этого года совершил в Шанхае свой первый полет. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник на сборочном предприятии COMAC помощник генерального директора компании, заместитель руководителя проекта C919 У Юэ.

"Первый полет самолета состоялся, однако до получения лицензии предстоит пройти долгий путь. В процессе комплексных испытаний будет задействовано шесть самолетов", - сообщил он, добавив, что еще один самолет подключат на финальной стадии, когда будет выдаваться лицензия, и еще один планируется использовать для проведения испытаний на предельные рабочие возможности ключевых систем.

По его словам, испытания на шести опытных образцах C919 будут включать в себя проверку устойчивости работы двигателя, бортовой электроники, различных систем, в том числе обслуживания пассажиров, а также отработку механизмов материально-технического обеспечения. На каждом из шести самолетов будет установлено специальное оборудование для тестирования отдельных параметров.

Тестовый образец C919, сошедший с конвейера в 2015 году, совершил свой первый полет 5 мая. В настоящее время, уточнил У Юэ, идет работа по установке дополнительного оборудования на самолет для последующих испытаний. Второй C919, который был продемонстрирован корреспонденту. ТАСС на предприятии, находится на завершающей стадии сборки.

Представитель компании не смог уточнить, сколько времени займут испытания китайского узкофюзеляжного лайнера, однако выразил уверенность в том, что "опыт первого полета позволит завершить процесс сертификации в самые короткие сроки". "Все это (строительство C919, прим. ТАСС) заложило основу для дальнейшего развития гражданской авиации в Китае", - резюмировал У Юэ.

Характеристики C919

COMAC занимается разработкой C919 с 2008 года. Первый образец сошел с конвейера на сборочном предприятии в Шанхае в ноябре 2015 года. В его разработке и производстве принимали участие свыше 200 различных предприятий и 36 научно-исследовательских центров из 22 провинций страны.

Самолет может выпускаться в нескольких модификациях с разным количеством посадочных мест (от 158 до 190). Средняя дальность полета C919 составит порядка 4075 км, максимальная - 5000 км. Лайнер может совершать полет на высоте до 12,1 тыс. метров.

Дальнейшая эксплуатация

Власти Китая надеются, что новый C919 снизит зависимость рынка воздушного транспорта КНР от иностранных производителей. По оценкам экспертов, С919 будет стоять в одном ряду с Boeing 737 и A320, но при этом отличаться некоторыми характеристиками.

Майские испытания стали лишь первым шагом на пути к коммерческому успеху С919, в котором здесь нисколько не сомневаются. Однако пока речь идет о китайском рынке, хотя амбиции выхода с новым самолетом за пределы страны прослеживаются не только в комментариях местных СМИ, но и в заявлениях властей Китая.

В настоящее время общее число заказов на С919 как внутри страны, так и за рубежом достигло 600. В числе заказчиков - 24 китайские и иностранные компании.

Ключевые технологии

На первый опытный образец С919 установлены ключевые узлы и агрегаты, которые были закуплены за рубежом. Доля оборудования и различных компонентов китайского производства в авиалайнере составляет чуть больше 50% от всех узлов и агрегатов самолета.

Сейчас на лайнере установлен двигатель LEAP-X1C компании CFM International. Силовые установки той же серии используются на самолетах Boeing 737 и A320.

В будущем разработчик рассчитывает перейти на использование двигателя собственного производства. COMAC уже начала работу в этом направлении. По информации СМИ, собственный двигатель у C919 может появиться не раньше, чем через восемь лет.