Глава Mail.ru Group не вошел в совет директоров "Мегафона"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Глава Mail.ru Group Борис Добродеев не вошел в новый состав совета директоров "Мегафона" (в феврале 2017 года "Мегафон" завершил покупку 63,8% голосующих акций Mail.ru Group), говорится в материалах оператора.

В обновленный состав переизбраны гендиректор USM Advisors LLC Владимир Стрешинский, партнер юридической фирмы Winston & Strawn Николай Крылов, руководитель TeliaSonera по региону Европа Роберт Вильгельм Андерсон, председатель совета директоров и партнер в Cevian Capital LLP и Autonomous Research LLPЛорд Пол Майнерс, основатель Next Generation Broadcasting AB Ян Эрик Рудберг, представитель USM Ардаван Мошири и глава аппарата единоличного исполнительного органа TeliaSonera Group Ингрид Мария Стенмарк.

Новыми членами совета директоров оператора стали представитель TeliaSonera Пер Эмиль Нильсон и управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий.

Ранее "Мегафон" увеличил состав совета директоров с семи до девяти человек. Всего в списке кандидатов было представлено 14 человек. Помимо Добродеева в нем значились представители TeliaSonera Хенриетте Оланд Вендт, Гордон Луббе Дуглас, Ханну-Матти Макинен, а также представители USM Александр Есиков и Павел Митрофанов.

Контрольным пакетом акций "Мегафона" владеет USM Group Алишера Усманова (56,32%), 25,17% у Telia Company Group, 3,92% у MICL, в свободном обращении находятся 14,59% акций "Мегафона".