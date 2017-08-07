ФСО опровергла сообщения СМИ о якобы незаконной добыче песка в нацпарке Завидово

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) Российской Федерации опровергла сообщения СМИ о том, что на территории национального парка Завидово в Тверской области производится незаконная добыча песка.

"Данная информация не соответствует действительности. На территории государственного комплекса "Завидово" ФСО в целях охраны и защиты лесов от пожаров с 2014 года проводятся мероприятия по строительству комплекса гидротехнических сооружений для обводнения торфяников, а также по приведению противопожарных прудов в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности", - сообщили в центре по связям с прессой и общественностью ФСО.

В ведомстве заверили, что "работы осуществляются организацией в строгом соответствии с требованиями проектной документации, прошедшей инженерно-строительную и государственную экологическую экспертизу, строительных норм, правил и законодательства РФ".

"Государственный комплекс "Завидово" ФСО России непрерывно осуществляет технический надзор заказчика- застройщика за строительством, строительный контроль, а также надзор в области охраны и использования территории национального парка, - добавили в ведомстве.