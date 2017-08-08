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"Роснефть" против АФК "Система": в чем суть спора о 170 млрд рублей

Экономика и бизнес
8 августа, 19:31 UTC+3

Нефтяная госкомпания судится с финансовой корпорацией, обвиняя ее в обесценении башкирских активов

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© Сергей Бобылев

В Арбитражном суде Башкирии продолжается рассмотрение иска "Роснефти" к АФК "Система". Нефтяная госкомпания обвиняет финансовую корпорацию в том, что за время владения "Башнефтью" она сознательно обесценила башкирские активы. ТАСС рассказывает о сути спора, в котором фигурирует огромная сумма — 170 млрд рублей.

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В чем суть спора между "Роснефтью" и АФК "Система"?

Спор идет вокруг активов компании "Башнефть". С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система". В октябре 2014 года компания была возвращена в государственную собственность, а в октябре 2016 года 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть".

В мае 2017 года "Роснефть" подала иск против АФК "Система", посчитав, что ее действия в период владения "Башнефтью" привели к обесценению башкирского актива. "Мы считаем, что были совершены действия и манипуляции, которые уменьшили стоимость "Башнефти", — сообщил ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

Из определения Арбитражного суда Москвы следует, что обесценение "Башнефти" произошло в результате реорганизации компании. АФК "Система" стремилась избавиться от перекрестной структуры собственности "Башнефти". В итоге "Башнефть" получила 16,8% собственных акций в обмен на собственную долю в компании "Система-Инвест" и косвенные доли в Башкирской электросетевой компании (БЭСК) и заводе "Уфаоргсинтез".

В иске "Роснефти" утверждается, что в результате этой реорганизации "Башнефть" потеряла права на дивиденды компании "Система-Инвест" и утратила контроль над БЭСК и "Уфаоргсинтезом".

Вдобавок "Башнефти" пришлось списать долг компании "Система-Инвест" на сумму 36,9 млрд рублей, так как ее долг в результате реорганизации перешел одной из "дочек" "Башнефти", которая стала и кредитором, и должником сразу.

 

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Какую сумму требует "Роснефть" от "АФК "Система"?

Изначально "Роснефть" потребовала возместить убытки в размере 106,6 млрд рублей. Однако вскоре после этого произошло падение курса рубля и глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщал, что компания не исключает пересмотра суммы требований. По его словам, оценка потерь 106 млрд рублей осуществлялась на дату подачи иска, а если посчитать в ценах, когда эти действия совершались, то это будет 180 млрд рублей.

В результате в конце мая требования были увеличены до 170,6 млрд рублей.

"Мы и по поводу предыдущей суммы требований говорили, что она абсолютно не обоснована. А 170,6 млрд рублей — это уже из области ненаучной фантастики", — прокомментировал эти действия официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов.

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Почему АФК "Система" считает требования необоснованными?

В АФК "Система" не согласилась с иском, отметив, что все корпоративные действия в отношении активов "Башнефти" осуществлялись в соответствии с законом в целях развития бизнеса и роста стоимости компании.

С момента приобретения Башкирского ТЭК корпорация преобразовала разобщенную структуру предприятий с непрозрачной дивидендной и операционной политикой в полноценную вертикально интегрированную нефтяную компанию, утверждали представители ответчика.

По данным АФК "Система", в 2009–2014 годах выручка "Башнефти" выросла в три раза: с 215 млрд до 637 млрд рублей; добыча нефти увеличилась на 46% — с 12,23 млн тонн до 17,81 млн тонн; капитализация выросла более чем в шесть раз — с $2 млрд до $12,8 млрд. Кроме того, нефтяная компания получила листинг первого (высшего) уровня на Московской бирже.

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Были ли попытки договориться во внесудебном порядке?

АФК "Система" предлагала "Роснефти" урегулировать спор, проведя внесудебную оценку результатов реорганизации "Башнефти".

Основой мирового соглашения сторон могло бы стать привлечение независимого аудитора из компаний "большой четверки". "Убытки, о которых говорят истцы, не подтверждаются ни ростом капитализации "Башнефти", ни ростом ее чистой прибыли. Именно поэтому наше предложение заключается в том, чтобы привлечь независимого аудитора", — сказал Сергей Копытов.

Оппонентам договориться не удалось.

26 июня ФК "Система" заявила об аресте принадлежащих компании акций МТС, "Медси" и БЭСК в обеспечение требований в рамках спора с "Роснефтью". Отменить арест активов в судебном порядке не удалось.

17 июня АФК "Система" заявила о техническом дефолте по кредитным обязательствам на сумму около 3,9 млрд рублей из-за ареста имущества по иску "Роснефти".

7 августа Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) оставил в силе решение Арбитражного суда Башкирии, наложившего арест на имущество АФК "Система" по иску "Роснефти". Представитель АФК "Система" заявил, что данное решение суда будет обжаловано.

8 августа Арбитражный суд Башкирии приступил к рассмотрению спора, но отложил его до 9 августа ввиду позднего времени. Тогда же суд рассмотрит ряд ходатайств сторон. АФК "Система" предложила ввести в процесс Наталию Головкину, которая проводила аудит "Башнефти". Представители "Роснефти" заявляли ходатайство об ограничении времени выступления сторон 15 минутами. Также АФК "Система" заявила об отводе судьи, но ее просьбу не удовлетворили.

Мария Селиванова 

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"
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