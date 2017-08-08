"Роснефть" против АФК "Система": в чем суть спора о 170 млрд рублей

В чем суть спора между "Роснефтью" и АФК "Система"?

Спор идет вокруг активов компании "Башнефть". С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система". В октябре 2014 года компания была возвращена в государственную собственность, а в октябре 2016 года 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть".

В мае 2017 года "Роснефть" подала иск против АФК "Система", посчитав, что ее действия в период владения "Башнефтью" привели к обесценению башкирского актива. "Мы считаем, что были совершены действия и манипуляции, которые уменьшили стоимость "Башнефти", — сообщил ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

Из определения Арбитражного суда Москвы следует, что обесценение "Башнефти" произошло в результате реорганизации компании. АФК "Система" стремилась избавиться от перекрестной структуры собственности "Башнефти". В итоге "Башнефть" получила 16,8% собственных акций в обмен на собственную долю в компании "Система-Инвест" и косвенные доли в Башкирской электросетевой компании (БЭСК) и заводе "Уфаоргсинтез".

В иске "Роснефти" утверждается, что в результате этой реорганизации "Башнефть" потеряла права на дивиденды компании "Система-Инвест" и утратила контроль над БЭСК и "Уфаоргсинтезом".

Вдобавок "Башнефти" пришлось списать долг компании "Система-Инвест" на сумму 36,9 млрд рублей, так как ее долг в результате реорганизации перешел одной из "дочек" "Башнефти", которая стала и кредитором, и должником сразу.