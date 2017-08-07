Ростехнадзор в сентябре проведет плановую проверку рудников "Алросы", включая "Мир"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Ростехнадзор с 4 сентября начнет плановую проверку пяти производственных объектов алмазодобывающей компании "Алроса", включая рудник "Мир", где 4 августа произошел прорыв воды. Об этом ТАСС сообщила представитель Ростехнадзора Юлия Непоседова.

"С 4 сентября начинается плановая проверка на руднике "Мир", руднике "Интернациональный" (оба разрабатывает Мирнинский ГОК), на руднике "Удачный" и на складе взрывчатых материалов (оба - на Удачнинском ГОКе)", - сказала она.

Кроме того, будет проверен рудник "Айхал" Айхальского ГОКа.

"Алроса" готова "оказывать всестороннее содействие проведению этой проверки", сообщил ТАСС официальный представитель компании.

"Повышение уровня промышленной безопасности является для компании основным приоритетом. В мае наблюдательный совет "Алросы" принял решение провести всесторонний аудит системы промбезопасности в компании, который продолжается на сегодняшний день полтора месяца", - отметил он.

"В сложившейся ситуации помощь в аудите со стороны Ростехнадзора необходима и даст возможность минимизировать возможные риски, проведя по итогам проверки необходимые изменения, в том числе в системе ответственности руководителей предприятий и среднего линейного руководящего персонала", - добавил собеседник агентства.

4 августа около 16:30 по местному времени (10:30 мск) на руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек, на поверхность подняты 143 шахтера. В настоящее время идет поиск восьми горняков.