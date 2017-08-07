Ростех дополнительно выделит 1,7 млрд рублей на строительство перинатальных центров

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" выделяет на строительство 10 перинатальных центров в РФ дополнительно 1,7 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Чтобы ускорить темпы работ, ряд объектов получат дополнительное финансирование из источников госкорпорации "Ростех". В частности, по решению Корпорации 360 млн рублей уже направлено на строительство перинатального центра в Карелии, более 200 млн рублей - в Пензе, свыше 140 млн рублей - в Ульяновске, в ближайшие месяцы также будут дофинансированы объекты в Ленинградской и Тамбовской областях", - говорится в сообщении пресс-службы.

Дополнительное финансирование потребовалось в связи с тем, что "проектная документация готовилась в 2014 году, в других ценовых условиях" и на данный момент произошло объективное увеличение стоимости работ. "При этом в некоторых случаях принимаемые меры сопряжены с претензиями в адрес подрядных организаций, которые не выдерживали сроки, не соблюдали требования к качеству работ и допустили кассовые разрывы", - уточнили в пресс-службе. С некоторыми подрядчиками были не только расторгнуты договоры, но и в отношении ряда недобросовестных фирм были также инициированы уголовные расследования.

В Ростехе также сообщили, что на данный момент уже введено в эксплуатацию пять перинатальных центров - в Уфе, Оренбурге, Брянске, Махачкале и Назрани, а в ближайшее время будут открыты еще три - в Якутске, Пензе и Пскове. "Остальные объекты - всего госкорпорация "Ростех" получила заказ на создание 15 центров по всей стране - будут сданы до конца декабря 2017 года", - отметили в пресс-службе.