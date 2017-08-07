Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ростех дополнительно выделит 1,7 млрд рублей на строительство перинатальных центров

Экономика и бизнес
7 августа, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Дофинансирование связано с изменением ценовых условий и претензиями в адрес некоторых подрядных организаций

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" выделяет на строительство 10 перинатальных центров в РФ дополнительно 1,7 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Чтобы ускорить темпы работ, ряд объектов получат дополнительное финансирование из источников госкорпорации "Ростех". В частности, по решению Корпорации 360 млн рублей уже направлено на строительство перинатального центра в Карелии, более 200 млн рублей - в Пензе, свыше 140 млн рублей - в Ульяновске, в ближайшие месяцы также будут дофинансированы объекты в Ленинградской и Тамбовской областях", - говорится в сообщении пресс-службы.

Дополнительное финансирование потребовалось в связи с тем, что "проектная документация готовилась в 2014 году, в других ценовых условиях" и на данный момент произошло объективное увеличение стоимости работ. "При этом в некоторых случаях принимаемые меры сопряжены с претензиями в адрес подрядных организаций, которые не выдерживали сроки, не соблюдали требования к качеству работ и допустили кассовые разрывы", - уточнили в пресс-службе. С некоторыми подрядчиками были не только расторгнуты договоры, но и в отношении ряда недобросовестных фирм были также инициированы уголовные расследования.

В Ростехе также сообщили, что на данный момент уже введено в эксплуатацию пять перинатальных центров - в Уфе, Оренбурге, Брянске, Махачкале и Назрани, а в ближайшее время будут открыты еще три - в Якутске, Пензе и Пскове. "Остальные объекты - всего госкорпорация "Ростех" получила заказ на создание 15 центров по всей стране - будут сданы до конца декабря 2017 года", - отметили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
2
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта
3
Экс-глава Удмуртии дал показания, обличающие других фигурантов дела о коррупции
4
Минфин предложил не продавать электронное ОСАГО водителям, давшим неверные сведения
5
Роспотребнадзор направил минздраву Турции официальный запрос о ситуации с вирусом Коксаки
6
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
7
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама