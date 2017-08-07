Ростех дополнительно выделит 1,7 млрд рублей на строительство перинатальных центров

Иммунные клетки укажут на вероятность возвращения ракаСоциальная ответственность 7 августа, 19:14
Венгерка Хоссу установила мировой рекорд на дистанции 100 м комплексным плаваниемСпорт 7 августа, 19:06
Книгу о коренных жителях России представят в МосквеСоциальная ответственность 7 августа, 19:02
Моуринью: Лига Европы не является большой мотивацией для футболистовСпорт 7 августа, 18:54
Косметическая компания использует мусор из океанов для производства упаковкиСоциальная ответственность 7 августа, 18:46
Мата: популярность футбола провоцирует такие сделки, как переход НеймараСпорт 7 августа, 18:43
РФПЛ: опасений по поводу проведения матча "СКА-Хабаровск" - "Анжи" нетСпорт 7 августа, 18:32
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени СтенинаОбщество 7 августа, 18:25
Экс-глава Удмуртии дал показания, обличающие других фигурантов дела о коррупцииПроисшествия 7 августа, 18:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" выделяет на строительство 10 перинатальных центров в РФ дополнительно 1,7 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.
"Чтобы ускорить темпы работ, ряд объектов получат дополнительное финансирование из источников госкорпорации "Ростех". В частности, по решению Корпорации 360 млн рублей уже направлено на строительство перинатального центра в Карелии, более 200 млн рублей - в Пензе, свыше 140 млн рублей - в Ульяновске, в ближайшие месяцы также будут дофинансированы объекты в Ленинградской и Тамбовской областях", - говорится в сообщении пресс-службы.
Дополнительное финансирование потребовалось в связи с тем, что "проектная документация готовилась в 2014 году, в других ценовых условиях" и на данный момент произошло объективное увеличение стоимости работ. "При этом в некоторых случаях принимаемые меры сопряжены с претензиями в адрес подрядных организаций, которые не выдерживали сроки, не соблюдали требования к качеству работ и допустили кассовые разрывы", - уточнили в пресс-службе. С некоторыми подрядчиками были не только расторгнуты договоры, но и в отношении ряда недобросовестных фирм были также инициированы уголовные расследования.
В Ростехе также сообщили, что на данный момент уже введено в эксплуатацию пять перинатальных центров - в Уфе, Оренбурге, Брянске, Махачкале и Назрани, а в ближайшее время будут открыты еще три - в Якутске, Пензе и Пскове. "Остальные объекты - всего госкорпорация "Ростех" получила заказ на создание 15 центров по всей стране - будут сданы до конца декабря 2017 года", - отметили в пресс-службе.