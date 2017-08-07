АСВ: объем средств населения в банках в I полугодии вырос почти на 3%

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Объем средств населения, размещенных в российских банках, по итогам первого полугодия 2017 года увеличился на 696,8 млрд рублей - до 24,9 трлн рублей. Об этом говорится в анализе развития рынка вкладов физических лиц в первом полугодии, подготовленном Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

"В первом полугодии 2017 года объем средств населения в банках увеличился на 696,8 млрд рублей (на 2,9%) - до 24,897 трлн рублей (в первом полугодии 2016 года было снижение на 156,6 млрд рублей, или на 0,7%)", - говорится в сообщении АСВ.

При этом без влияния валютной переоценки рост вкладов в первом полугодии составил 3,5%.

Доля 30-ти крупнейших по объему вкладов населения банков в первом полугодии 2017 года увеличилась с 85,2% до 86,2%.

Согласно данным АСВ, наибольший прирост во вклады наблюдался в диапазоне от 1 млн до 1,4 млн рублей. Так, увеличение составило 9,8% по сумме и на 10% - по количеству счетов.

Вклады свыше 1,4 млн рублей выросли на 4,4% по сумме и на 10,3% по количеству счетов. Вклады от 100 тыс. до 700 тыс. рублей и от 700 тыс. до 1 млн рублей по сумме увеличились на 2,3% и 2,1% соответственно, а по количеству счетов - на 2,6%. Вклады до 100 тыс. рублей сократились на 5,6% по объему и увеличились на 0,9% по количеству счетов.

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в первом полугодии 2017 года увеличился на 0,2 процентного пункта - до 68% всех застрахованных вкладов.