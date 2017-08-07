Московское УФАС проверит поставщиков мебели на предмет сговора на торгах на 1 млрд руб.

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Московское УФАС проверит поставщиков мебели по торгам, проведенным контрактной службой столичного департамента здравоохранения, на общую сумму почти 1 млрд рублей, говорится в сообщении антимонопольной службы.

"Московское УФАС России приступило к проведению проверочных мероприятий по признакам картельного сговора при участии в торгах в отношении ООО "АМ-1", ООО "Атлантис", ООО "Виктория", ООО "Восход", ООО "Деко", ООО "Ивановская мебельная фабрика № 4", ООО "Интехпро", ООО "Корсар", ООО "Максимум", ООО "Соната", ООО "Спада Мобили Плюс", ООО "Первый среднерусский мебельный комбинат", ООО "Телемедсистемс", ООО "Универкомплект" и ООО ТПК "Феликс", - указывает ведомство.

По данным московского УФАС, все компании в период с марта по июнь 2017 года совместно участвовали в 19 конкурсах на поставку медицинской мебели и мебели общего назначения, проведенных ГКУ г. Москвы "Агентство по закупкам (контрактная служба) департамента здравоохранения г. Москвы". Общая максимальная цена контрактов составила 920,23 млн рублей, отмечается в сообщении.