Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московское УФАС проверит поставщиков мебели на предмет сговора на торгах на 1 млрд руб.

Экономика и бизнес
7 августа, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Все проверяемые компании в период с марта по июнь 2017 года совместно участвовали в 19 конкурсах на поставку мебели, проведенными контрактной службой столичного Департамента здравоохранения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Московское УФАС проверит поставщиков мебели по торгам, проведенным контрактной службой столичного департамента здравоохранения, на общую сумму почти 1 млрд рублей, говорится в сообщении антимонопольной службы.

"Московское УФАС России приступило к проведению проверочных мероприятий по признакам картельного сговора при участии в торгах в отношении ООО "АМ-1", ООО "Атлантис", ООО "Виктория", ООО "Восход", ООО "Деко", ООО "Ивановская мебельная фабрика № 4", ООО "Интехпро", ООО "Корсар", ООО "Максимум", ООО "Соната", ООО "Спада Мобили Плюс", ООО "Первый среднерусский мебельный комбинат", ООО "Телемедсистемс", ООО "Универкомплект" и ООО ТПК "Феликс", - указывает ведомство.

По данным московского УФАС, все компании в период с марта по июнь 2017 года совместно участвовали в 19 конкурсах на поставку медицинской мебели и мебели общего назначения, проведенных ГКУ г. Москвы "Агентство по закупкам (контрактная служба) департамента здравоохранения г. Москвы". Общая максимальная цена контрактов составила 920,23 млн рублей, отмечается в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский планетарий отменил просмотр лунного затмения из-за непогоды
2
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
3
Лунное затмение. Досье
4
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта
5
Эксперт: частичное лунное затмение лучше будет видно на Юге России, Урале и в Сибири
6
Украина выразила Польше протест в связи с планами разместить в паспорте мемориал Львова
7
Россияне смогут увидеть лунное затмение почти на всей территории страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама