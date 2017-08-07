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WSJ: компания Netflix приобрела издателя комиксов Millarworld

Экономика и бизнес
7 августа, 19:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, августа. /ТАСС

Теперь Netflix сможет использовать персонажей комиксов издательства в собственных фильмах и сериалах

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НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Стриминг-сервис Netflix купил издателя комиксов Millarworld. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

Согласно ее данным, эта покупка стала первым приобретением для Netflix за всю ее 20-летнюю историю. Сумма сделки и ее подробности сторонами не разглашаются.

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Издательство Millarworld было основано британским художником Марком Милларом в 2004 году. Оно публиковало, в частности, такие известные серии комиксов, как "Wanted", "Kick-Ass", "Kingsman: The Secret Service", по мотивам которых были выпущены успешные киноэкранизации.

Netflix намеревается после покупки Millarworld использовать принадлежащих издателю персонажей комиксов в собственных фильмах и сериалах, которые будут выпускаться через данную стриминг-платформу.

Как заявили газете представители Netflix, покупка Millarworld отражает намерение компании "работать с преуспевающими и талантливыми авторами" и "приобретать интеллектуальную собственность, включающую права на произведения с захватывающими персонажами".

Netflix - основанная в 1997 году американская компания, предоставляющая услуги трансляции потокового видео через интернет. Ее штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе, штат Калифорния. С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи. В июле этого года компания сообщила о том, что число подписчиков сервиса по всему миру превысило 100 млн человек.

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