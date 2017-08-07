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У 61% вкладов в "Югре" страховой лимит превышен не более чем на 100 тыс. руб.

Экономика и бизнес
7 августа, 20:03 UTC+3

86% депозитов от 1,4 млн руб. имеют превышение лимита до 600 тыс. руб.

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. У 61% вкладчиков банка "Югра" с депозитами от 1,4 млн руб. превышение страхового лимита составило не более 100 тыс. руб., сообщили ТАСС в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

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"Доля вкладчиков банка "Югра" с суммой превышения до 100 тыс. руб. составляет 61% от общего количества вкладчиков-превышенцев, а с суммой превышения до 600 тыс. руб. - 86%", - указали в АСВ.

В понедельник власти Москвы согласовали митинг "вкладчиков-превышенцев" банка "Югра" 15 августа. На митинг было заявлено около 3 тыс. участников, однако согласовано участие только 1,5 тыс. человек.

Банк "Югра", входивший в топ-30 российских банков по активам, лишился лицензии 28 июля. Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем за время работы Агентства по страхованию вкладов. Всего будет выплачено около 170 млрд руб. страхового возмещения.

По информации ЦБ РФ, бизнес-модель "Югры" основывалась на финансировании проектов, связанных с бенефициарами банка, за счет привлеченных вкладов физлиц. На 1 июля доля кредитов, выданных заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников банка, составляла почти 90% кредитного портфеля. Основным акционером "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин.

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