Банки РФ заняли у ЦБ рекордные с января 0,5 трлн руб. по операциям репо

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российские банки в пятницу, 4 августа, заняли у ЦБ РФ по сделкам репо 516 млрд рублей по фиксированной ставке 10% - это максимум с января 2017 года, следует из данных на сайте регулятора.

Больше российские банки занимали только в первые два рабочих дня 2017 года - 11 и 12 января. С того момента объем привлеченных у ЦБ средств по репо снизился и не превышал двузначную цифру, за исключением нескольких дней. Минимальный объем в размере 10,6 млрд рублей был зафиксирован 9 июня (сама операция состоялась днем ранее). За четыре рабочих дня августа банки заняли уже 1,8 трлн рублей - половину всего объема за июль и в полтора раза больше, чем за весь июнь.

Из данных ЦБ следует, что объем привлеченных средств начал увеличиваться 10 июля - в тот день банки заняли 126 млрд руб. против 72 млрд руб. днем ранее. С тех пор объем привлеченных средств постепенно увеличивался.

По оценкам Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), объем ликвидности неравномерно распределен в банковской системе. "Профицит ликвидности, как мы предполагаем, сосредоточен преимущественно в госбанках, ряде частных кредитных организаций и дочерних банках иностранных финансовых групп. Вместе с тем использование обеспечения (ценных бумаг, которые банки закладывают в ЦБ по операциям репо для получения средств - прим. ред.) для операций рефинансирования с Банком России находится на исторически низких уровнях, что позволяет рассчитывать на этот источник существенно большему кругу банков, чем прямым бенефициарам избыточной ликвидности", - сообщил ТАСС руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.

Ликвидность распределена между банками неравномерно, констатирует пресс-служба ЦБ: "У одних кредитных организаций на счетах сформировался избыток ликвидности, в то время как другие, напротив, продолжают привлекать средства. В связи с ограниченными возможностями денежного рынка по перераспределению ликвидности банкам приходится использовать операции Банка России как по предоставлению, так и по абсорбированию ликвидности. Поэтому, несмотря на сохраняющийся профицит в банковском секторе в целом, в отдельные дни кредитные организации увеличивают объем своих заимствований в том числе по операциям Банка России".

По мнение регулятора, клиентские операции могут приводить к изменению позиции банков по ликвидности, которую они не всегда могут быстро урегулировать на денежном рынке в силу его ограниченной емкости. "В результате, для привлечения средств кредитным организациям приходится использовать операции постоянного действия Банка России. По мере того, как отдельные банки смогут увеличить объем привлечения средств на денежном рынке, их задолженность по операциям репо Банка России постоянного действия будет снижаться. Банк России регулярно мониторит ситуацию с ликвидностью и ставками на денежном рынке", - заключила пресс-служба ЦБ.