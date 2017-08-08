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Банк "Уралсиб" планирует открыть первый филиал в Ульяновске до конца 2017 года

Экономика и бизнес
8 августа, 11:45 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 7, августа. /ТАСС

Глава Корпорации по развитию предпринимательства региона отметил, что открытие филиала банка даст до 200 млн рублей "в виде кредитных ресурсов в нашу экономику"

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УЛЬЯНОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Первый филиал банка "Уралсиб" предполагается открыть в Ульяновске до конца 2017 года, сообщил журналистам глава Корпорации по развитию предпринимательства региона Руслан Гайнетдинов.

Соответствующее соглашение заключили губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и председатель правления банка "Уралсиб" Константин Бобров.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время филиал "Уралсиб" появится в Ульяновской области, уже в этом году. Это примерно около 150, возможно, 200 млн рублей вливаний в виде кредитных ресурсов в нашу экономику, это увеличение возможности кредитоваться для любого бизнеса, это формирование наших совместных продуктов по поручительству и банковскому кредитованию, это реализация совместных партнерских программ для бизнеса", - сказал Гайнетдинов, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что банк активно принимает участие в программе развития женского предпринимательства, поэтому регион рассчитывает провести в 2018 году совместно с "Уралсибом" международный форум, посвященный этой теме. "В целом, это (открытие филиала банка - прим. ТАСС) обеспечивает для предпринимателей возможность конкурентного предложения на рынке, начиная от открытия расчетного счета, заканчивая кредитованием", - уточнил глава корпорации.

Заключенное соглашение предусматривает участие банка в развитии приоритетных отраслей экономики и социальной сферы региона, финансировании совместных инвестиционных проектов и программ развития, в том числе на основе государственно-частного партнерства.

Среди наиболее перспективных проектов планируется реализовать направленные на развитие промышленности, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры области. Документ также предусматривает развитие предпринимательской среды региона, в том числе совершенствование механизмов поддержки малого бизнеса.

Возможность сотрудничества с банком "Уралсиб" Морозов и представители руководства банка обсуждали в 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме, где была достигнута предварительная договоренность об открытии филиала кредитной организации в Ульяновске.

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