МЭР предлагает выработать единый порядок выплаты премий госслужащим

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает выработать единый порядок выплаты премий госслужащим. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В настоящее время существует различная практика выплат премий за качественную работу государственным служащим, так как действующая редакция Федерального закона о государственной гражданской службе Российской Федерации предусматривает, что размеры выплат премий определяется представителем нанимателя, а их максимальный размер не ограничивается", - отметили в министерстве.

Минэкономразвития разрабатывает законопроект, в соответствии с которым единый порядок выплаты премий, в зависимости от достижения каждым государственным служащим необходимых результатов, будет устанавливаться правительством РФ во взаимосвязи с целевыми показателями деятельности каждого гражданского служащего. "То есть, если гражданский служащий качественно выполняет свои должностные обязанности, то ему будет выплачиваться соответствующая премия. Это связано с необходимостью введения единообразной модели по выплате премий, а также с необходимостью решения поставленных перед ведомствами приоритетных задач", - отметил собеседник агентства.

Помимо единого порядка выплат премий госслужащих Минэкономразвития предлагает привлекать профильных специалистов (в том числе из различных коммерческих структур) на государственную службу для реализации приоритетных и сложных задач, возлагаемых на различные ведомства. "С ними будут заключаться срочные служебные контракты на период реализации поставленной перед ними задачи, при этом в их отношении будут устанавливаться соответствующие показатели эффективности их деятельности, которые будут необходимы к достижению в установленные сроки. В настоящее время планируется, что оплата труда таких специалистов будет осуществляться в особом порядке при реализации ими соответствующих приоритетных ведомственных целей", - отметили в МЭР.

Количество таких специалистов планируется устанавливать в отношении каждого органа индивидуально, в зависимости от аргументированной необходимости их привлечения.

В настоящее время законопроектом не предусматривается градация и увеличение заработных плат государственных служащих, а указанные подходы требуют дополнительной проработки во взаимосвязи с осуществляемой в ведомствах проектной и процессной деятельностью, подчеркнули в Минэкономразвития.