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"Нафтогаз" намерен увеличить на $5 млрд требования к "Газпрому" по иску о транзите

Экономика и бизнес
7 августа, 21:25 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, августа. /ТАСС

Коммерческий директор украинской компании подчеркнул, что рассчитывает получить от "Газпрома" справедливую компенсацию

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© Максим Никитин/ТАСС

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" намерена увеличить исковые требования к российскому "Газпрому" по спору о транзите газа на $5 млрд. Об этом в понедельник сообщил ее коммерческий директор Юрий Витренко в эфире "5 канала".

"По транзитному контракту мы рассчитываем на решение по нашему иску. Наши исковые требования - более $13 млрд, а мы еще выставим более $5 млрд", - пообещал Витренко, отметив, что исковые требования "Газпрома" составляют $7 млрд. "Мы рассчитываем, что по нашим искам мы получим справедливую компенсацию от "Газпрома", - добавил он.

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Свои претензии "Нафтогаз" объясняет опасениями того, что "Газпром" не будет использовать ГТС после 2020 года, и Украина потеряет из-за этого $16 млрд. "Поскольку "Газпром" заявлял, что не будет использовать украинскую ГТС, то мы не можем ожидать транзита после 2020 года", - отметил Витренко. В связи с этим, пояснил он, "эти $16 млрд, которые мы получили бы потом, мы должны получать сейчас в соответствии с европейскими принципами".

При этом, считает Витренко, решение по спорам с российской компанией в Стокгольмском арбитраже стоит ожидать в конце ноября.

"Северный поток - 2" не исключает существующего транзита

2 августа заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Анастасия Федорова, говоря о концепции строительства "Северного потока - 2", заявила, что "сохранение транзита газа через Украину было бы возможным только в случае предоставления Киевом конкурентоспособных тарифов на транзит и нивелирования известных транзитных рисков, включая снятие всех претензий и отмену абсурдных исков в отношении "Газпрома". Кроме прочего она отметила также, что "концепция строительства "Северного потока - 2" не подразумевает прекращения транзита российского газа по действующим газопроводам".

Стокгольмский арбитраж

Разбирательство между "Газпромом" и "Нафтогазом" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмском арбитраже) началось еще в 2014 году. Компании судятся из-за контрактов на поставку газа и его транзит через территорию Украины с 2009 года. Слушания по иску "Газпрома" завершились в декабре 2016 года.

Требования "Газпрома" к "Нафтогазу" составляли более $37 млрд. Эта сумма включает в себя оплату задолженности за газ, поставленный в мае-июне 2014 года, оплату по обязательству "бери или плати" за 2012-2016 годы, а также пеню за просрочку оплаты.

В конце мая 2017 года Стокгольмский арбитраж отменил требование "бери или плати" "Газпрома" по контракту о поставке газа на Украину. Уточнялось, что решением суда также полностью отменен запрет на реэкспорт газа, и пересмотрена формула цены на газ с 2014 года, которая теперь будет привязана к котировкам на европейских газовых хабах. Арбитраж предложил "Газпрому" и "Нафтогазу" самим договориться о суммах претензий по иску российской компании.

В настоящее время стороны ведут переговоры о суммах взаимных претензий в рамках решения Стокгольмского арбитража. Если переговоры не будут успешными, то окончательное решение будет за арбитражем.

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