Строительство дороги на острове Ольхон на Байкале обойдется в 2 млрд рублей

ИРКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области по поручению президента РФ Владимира Путина рассчитали стоимость строительства дороги на единственном населенном острове Байкала Ольхон. По предварительным оценкам, с учетом доставки материалов с Большой земли проект может обойтись в 2 млрд рублей, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Стоимость строительства дороги на острове Ольхон от паромной переправы до поселка Хужир (протяженностью 35,2 км - прим. ТАСС) составит более 2 млрд рублей. На имя президента России подготовлено письмо от губернатора Сергея Левченко, в котором приводятся обоснования расчетов", - сказали в пресс-службе со ссылкой на министра строительства, дорожного хозяйства региона Светлану Свиркину.

В общую стоимость работ включена реконструкция причальных сооружений как неотъемлемой части дороги, начать выполнение которой предлагается в 2018 году. Параллельно власти готовы приступить к разработке проектно-сметной документации на ремонт и реконструкцию самой дороги.

"Расчет стоимости работ произведен с учетом доставки щебня с карьера, расположенного на расстоянии 160 км от острова Ольхон, за пределами центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Это ведет к значительному удорожанию строительства, так как доставка потребует либо строительства нового парома и причальных сооружений, либо проработки других способов транспортировки материалов с одного берега на другой, что тоже влечет за собой дополнительные крупные вложения", - отмечают в правительстве региона.

Кроме того, в целях реконструкции автомобильной дороги требуется передать в областную собственность земельные участки, которые в настоящее время входят в состав территории Прибайкальского национального парка.

В качестве альтернативного варианта иркутские власти предлагают "внести временные изменения в перечень разрешенных видов деятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, чтобы иметь возможность добывать инертные материалы на территории острова и установить асфальтобетонный завод". "Это позволит снизить затраты на строительство дороги почти на 700 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

Паромная переправа

По мнению мэра Ольхонского района Андрея Тыхеева, отсутствие асфальтового покрытия является важной, но далеко не единственной инфраструктурной проблемой популярного у туристов байкальского острова. В настоящее время перевозку местных жителей и туристов от населенного пункта Сахюрта в Иркутской области до Ольхона осуществляют три парома ("Дорожник", "Ольхонские ворота" и выходивший недавно из строя "Семен Батагаев"). Пик нагрузок на них приходится в июле и августе.

Выход одного из них из строя неделей ранее вызвал километровую очередь машин и вынудил туристов ночевать прямо на переправе. Одновременно с реконструкцией дороги и причальных сооружений местный чиновник предлагает ввести электронную очередь на паром, которая, по его словам, позволила бы перераспределить туристические потоки. C нагрузкой Ольхон не справляется уже сейчас, а она, по экспертным прогнозам, в ближайшие годы продолжит расти, отмечает Тыхеев.

Согласен с ним депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Щапов, который считает, что вопрос со строительством дороги на Ольхоне должен быть увязан с решением вопроса о туризме на острове. "Мы все прекрасно понимаем, что как только до Хужира появится хорошая трасса, число автотуристов возрастет. Поэтому, прежде чем мы примемся строить дорогу, надо продумать, что мы будет делать с потоком отдыхающих - строить перехватывающую парковку, вводить квоты на посещение острова, запреты на въезд или как-то иначе регулировать трафик", - сказал парламентарий корреспонденту ТАСС.

Путин 4 августа на совещании по вопросам экологического развития байкальской природной территории потребовал достроить дорогу на Ольхоне на озере Байкал, о которой шла речь во время "Прямой линии". Тогда жители Хужира пожаловались на то, что несмотря на активное развитие туризма на этой территории они до сих пор чувствуют себя оторванными от цивилизации.

В ходе совещания Путин поинтересовался у губернатора Сергея Левченко, как продвигается решение обозначенных ранее проблем, в частности с дорогой. В ответ Левченко, сославшись на невозможность добычи гравия на острове в границах Прибайкальского национального парка, пообещал в ближайшее время представить расчеты стоимости строительства дороги.