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Компания Google уволила заявившего о неравенстве полов сотрудника

Экономика и бизнес
8 августа, 7:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, августа. /ТАСС

Бывший технический специалист Джеймс Деймор считает, что женщины реже возглавляют техфирмы в США из-за биологических различий между полами

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Marcio Jose Sanchez, File

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Руководство американской компании Google уволило сотрудника, который ранее заявил, что женщины реже возглавляют технологические фирмы в США из-за биологических различий между полами. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

Как оно отмечает, бывший технический специалист Google Джеймс Деймор подтвердил, что лишился должности. На прошлой неделе он распространил среди сотрудников компании служебную записку, которая и вызвала претензии начальства. В ней отмечалось, что "отчасти по биологическим причинам мужчины и женщины обладают разными предпочтениями и способностями". Деймор предположил, что именно этим, в частности, может объясняться тот факт, что среди руководителей технологических фирм женщин меньше, чем мужчин.

Как уточнил Деймор, руководство Google заявило, что увольняет его за "укрепление гендерных стереотипов". Официальные представители компании отказались комментировать данную ситуацию.

В распоряжение Reuters поступило также электронное письмо, которое распространил среди персонала Google генеральный директор этой компании Сундар Пичаи. В нем говорится, что некоторые положения записки Деймора не соответствуют принятым в фирме правилам. Пичаи также счел, что предположение Деймора стало проявлением "гендерных стереотипов".

Google - американская транснациональная публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet с оборотом $75 млрд. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).

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