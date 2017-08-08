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В Испании левая организация предложила экспроприировать отели и парк "Порт Авентура"

Экономика и бизнес
8 августа, 8:50 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Таким образом члены молодежной организации, связанной с партией "Кандидаты за народное единство", выступили против наплыва туристов в Барселону

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МАДРИД, 8 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Левая молодежная организация "Арран", устроившая в Барселоне несколько акций против наплыва туристов, предложила экспроприировать отели и известный парк развлечений "Порт Авентура", расположенный в районе Таррагоны (автономное сообщество Каталония).

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Члены коллектива, связанного с партией "Кандидаты за народное единство" и поддерживающего выход Каталонии из состава Испании, заверяют, что они не против туризма и иностранных гостей. Тем не менее, как сообщила газета El Mundo, "Арран" считает целесообразным ввести запрет на деятельность онлайн-сервиса Airbnb, позволяющего дешево снять жилье на короткий период времени.

Кроме того, среди предложенных организацией мер значится "экспроприация ключевых туристских предприятий и активов", в том числе тематических парков развлечений или отелей. Идея "Арран" заключается в том, чтобы все население могло довольствоваться экономическими благами от деятельности данных компаний. В организации отметили, что проведенные в Барселоне и на Балеарских островах акции против роста туризма "направлены на то, чтобы наглядно продемонстрировать наличие конфликта, который создает действующая туристская модель".

Ранее в ходе одной из акций члены молодежной организации напали на автобус с туристами в каталонской столице. В частности, неизвестные с закрытыми лицами остановили транспортное средство и прокололи его шины. Акции против роста туризма также прошли на Балеарских островах и в Валенсии.

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По данным газеты El Pais, всего в текущем году не менее семи отелей в Барселоне подверглись атакам со стороны левых организаций, выступающих против роста туризма в регионе. В ходе двух таких акций неизвестные в цветных париках и с клоунскими носами зашли в гостиницу. Они забросали стойку регистрации яйцами с черной краской, а стены расписали лозунгами против наплыва туристов в Барселону.

Барселона является популярным местом отдыха как у испанцев, так и у иностранцев. В апреле текущего года власти каталонской столицы представили доклад, согласно которому в 2016 году увеличилось число жителей курортного города, которые просят ограничить поток отдыхающих. Так, число барселонцев, считающих, что достигнут потолок возможностей по обслуживанию туристов (48,9%) превысило количество горожан, уверенных в необходимости привлекать больше гостей (47,5%).

Испания в 2016 году установила новый рекорд по числу иностранных путешественников, посетивших пиренейское королевство. Как сообщила организация Frontur, которая отслеживает прибытие иностранцев, за 12 месяцев в Испании побывали 75,6 млн гостей из-за рубежа, что на 10,3% больше, чем в 2015 году.

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