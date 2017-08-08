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Зерновой хаб и заводы по переработке пшеницы появятся в тюменском агроиндустриальном парке

Экономика и бизнес
8 августа, 9:01 UTC+3 ТАСС ТАСС 8, августа. /ТАСС

Деятельность агроиндустриального парка "Ишимский" будет ограничена переработкой сельхозпродукции и производством продуктов питания

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ТАСС, 8 августа. /ТАСС/. Зерновой хаб и заводы по переработке пшеницы планируют запустить в агроиндустриальном парке "Ишимский" в Тюменской области. Первые резиденты могут появиться здесь уже в 2018 году, сообщили во вторник в агентстве инфраструктурного развития региона.

"В парке планируются к реализации три крупных инвестиционных проекта: первым из них станет зернохаб, он будет обслуживать не только предприятия Тюменской области, но и соседних регионов, часть пшеницы будет отправляться на экспорт. В дополнение к нему планируется построить два завода по переработке пшеницы. Уже сейчас ведутся переговоры и поиск инвесторов под все три проекта", - отмечается в сообщении.

По словам генерального директора агентства инфраструктурного развития Тюменской области Андрея Саносяна, парк "Ишимский" станет одним из проектов, на котором будет отрабатываться механизм создания и развития агроиндустриальных парков в РФ. "Сейчас идет стадия подготовки проектно-сметной документации, с четвертого квартала текущего года мы рассчитываем начать выстраивать договорные отношения с инфраструктурными компаниями и переходить к инженерной подготовке площадки. Построить парк и принять первых резидентов мы планируем уже в 2018 году", - отметил он.

В агентстве добавили, что основным отличием агроиндустриального парка станет специфика деятельности - она будет ограничена переработкой сельхозпродукции и производством продуктов питания. "Резидентами также смогут стать селекционные предприятия", - уточнили в агентстве. Официальный статус агроиндустриальный парк "Ишимский" сможет получить не раньше, чем Ассоциация индустриальных парков сможет дать точный стандарт.

"До недавних пор никто до конца не понимал, какова специфика агроиндустриальной площадки, какие объекты должны присутствовать на территории такого парка, какие компании могут претендовать на статус резидентов. С ростом числа проектов, реально реализуемых под актуальные задачи регионов, мы накопили и обобщили необходимый опыт, который ляжет в основу новых требований", - пояснил сопредседатель правления ассоциации Максим Паздников.

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