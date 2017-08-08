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Товарооборот между РФ и Китаем за полгода вырос более чем на 25%

Экономика и бизнес
8 августа, 9:41 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 8, августа. /ТАСС

За период с января по июль соответствующий показатель увеличился на 25,5% и составил $46,82 млрд

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ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Торговый оборот между Россией и Китаем в январе - июле увеличился на 25,5% в годовом выражении - до $46,82 млрд. Такие данные приводятся в опубликованном во вторник докладе Главного таможенного управления КНР.

За указанный период объем экспорта из Китая в РФ увеличился на 21,8% и составил $23,39 млрд. При этом объем импорта российских товаров в КНР за то же время вырос на 29,5%, до $23,43 млрд.

В июле 2017 года торговый оборот между двумя странами составил $7,02 млрд. В РФ было экспортировано китайских товаров на сумму $3,96 млрд, а импорт из России в Китай составил $3,06 млрд.

Напомним, торговый оборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом выражении и достиг $69,52 млрд.

В начале августа министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года может достичь $80 млрд. Он также отметил, что к 2020 году этот показатель может вырасти до $200 млрд.

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