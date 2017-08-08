Товарооборот между РФ и Китаем за полгода вырос более чем на 25%

Мутко: российские легкоатлеты здорово выступают на чемпионате мира в ЛондонеСпорт 8 августа, 10:22
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли ЭверестОбщество 8 августа, 10:10
Мутко назвал выдающимся выступление легкоатлета Шубенкова на чемпионате мираСпорт 8 августа, 10:09
Nikkei: японские ученые предлагают массово производить тромбоциты из iPS-клетокНаука 8 августа, 10:08
Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов вышел на свободуПроисшествия 8 августа, 9:59
Тукманов: финансовое состояние "Торпедо" позволяет решать задачу по выходу в ФНЛСпорт 8 августа, 9:28
THR: хакеры выложили в интернет секретные сведения канала HBO о сериале "Игра престолов"Культура 8 августа, 9:25
Кинотеатры Симферополя прекратили показ трейлера фильма "Матильда" по просьбе прокуратурыКультура 8 августа, 9:09
Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за сутки выросла до 126,3 тыс. гаСибирь 8 августа, 9:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Торговый оборот между Россией и Китаем в январе - июле увеличился на 25,5% в годовом выражении - до $46,82 млрд. Такие данные приводятся в опубликованном во вторник докладе Главного таможенного управления КНР.
За указанный период объем экспорта из Китая в РФ увеличился на 21,8% и составил $23,39 млрд. При этом объем импорта российских товаров в КНР за то же время вырос на 29,5%, до $23,43 млрд.
В июле 2017 года торговый оборот между двумя странами составил $7,02 млрд. В РФ было экспортировано китайских товаров на сумму $3,96 млрд, а импорт из России в Китай составил $3,06 млрд.
Напомним, торговый оборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом выражении и достиг $69,52 млрд.
В начале августа министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года может достичь $80 млрд. Он также отметил, что к 2020 году этот показатель может вырасти до $200 млрд.