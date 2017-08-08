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Курс доллара вырос до 60,07 руб.

Экономика и бизнес
8 августа, 10:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Курс евро увеличился до отметки 70,88 руб.

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 60,07 руб. Евро укрепился на 7 копеек и составил 70,88 руб.

Индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1974,21 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,3% и составил 1035,55 пункта.

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