Курс доллара вырос до 60,07 руб.

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 60,07 руб. Евро укрепился на 7 копеек и составил 70,88 руб.
Индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1974,21 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,3% и составил 1035,55 пункта.