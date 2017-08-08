S&P: новые санкции против РФ усиливают неопределенность на рынке газа в ЕС

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Недавно принятый в США закон об ужесточении антироссийских санкций увеличивает неопределенность для европейских участников газового рынка. Такое мнение содержится в аналитическом обзоре международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P).
"Сохраняется неопределенность в отношении того, как именно санкции будут действовать. Например, санкции могут ограничиться только финансированием либо могут включать запрет на поставки товаров, услуг или технологий. Закон может применяться в отношении новых трубопроводов, находящихся на этапе строительства, а также к техническому обслуживанию существующих трубопроводов (в том числе проходящих по территории Украины)", - отмечается в обзоре.
При этом в своем базовом сценарии агентство не предусматривает существенных последствий санкций для функционирования и развития газотранспортной системы в Европе. Однако в случае если "Газпром" не завершит строительство новых трубопроводов к 2019 году, поставки газа из России в Европу будут зависеть от результатов переговоров с Украиной о транзите. При этом существует возможность временного прекращения поставок газа во время данных переговоров, предупреждает S&P.
Кроме того, по мнению агентства, в связи с санкциями могут накапливаться операционные проблемы и на существующих трубопроводах, если не будет обеспечено их соответствующее техническое обслуживание.
Вместе с тем в S&P такой сценарий считают маловероятным. "По нашему мнению, продолжение поставок газа из России в Европу важно для всех европейских участников рынка", - сказано в обзоре.
Американский закон о расширении антироссийских санкций вступил в силу 2 августа 2017 года. В соответствии с ним президент США, координируя свои действия с союзниками, может вводить санкции в отношении финансирования технического обслуживания, расширения и строительства трубопроводов для экспорта энергоресурсов из России или поставок соответствующего оборудования. Кроме того, закон делает более сложным снятие санкций в отношении России в будущем.