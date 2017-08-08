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Украина за июнь - июль купила у Ирана нефти почти на $5,7 млн

Экономика и бизнес
8 августа, 11:09 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, августа. /ТАСС

За семь месяцев на украинский рынок поступило нефтяного сырья стоимостью около $213 млн в основном из Азербайджана и Казахстана

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КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Украина, начавшая в июне закупки нефти у Ирана, уже импортировала сырья из этой страны почти на $5,7 млн. Такие данные приводит во вторник Государственная фискальная служба (ГФС) Украины.

"С июня начались закупки нефтяного сырья у иранских предприятий. В июне на украинский рынок поступило из Ирана нефти на $0,236 млн, в июле - на $5,442 млн", говорится в сообщении ведомства.

При этом всего за семь месяцев Украина импортировала 508,105 тыс. тонн нефтяного сырья стоимостью $213 млн в основном из Азербайджана и Казахстана.

В 2016 году Украина импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на $173,8 млн, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 году. Основные поставки шли из Казахстана, небольшие объемы - из Румынии.

На территории Украины расположены шесть крупных нефтеперерабатывающих заводов суммарной мощностью по первичной переработке 50,3 млн тонн нефтяного сырья в год. Поскольку страна на 85% зависит от импорта нефтепродуктов, работает только одно предприятие - Кременчугский НПЗ.

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