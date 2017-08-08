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"Дыра" в капитале московского банка "Легион" превысила 8,82 млрд рублей

Экономика и бизнес
8 августа, 11:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

По данным временной администрации, активы банка снизились в 2,4 раза

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Отрицательный капитал московского банка "Легион", у которого 7 июля 2017 года Банк России отозвал лицензию, превысил 8,82 млн руб. При этом на момент отзыва лицензии "дыра" в капитале оценивалась в 1,57 млрд руб., следует из материалов "Вестника Банка России".

Результаты проведенной временной администрацией работы показали, что активы банка снизились в 2,4 раза - до 5,2 млрд руб. против 12,46 млрд руб. до обследования. При этом обязательства кредитной организации составляют более 14,02 млрд руб.

Банк России отозвал лицензию банка "Легион" в связи с полной утратой его капитала. Согласно данным отчетности, на 1 июня 2017 г. банк занимал 157-е место в российской банковской системе.

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