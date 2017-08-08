ФАС вынесла предупреждение энергосбытовой компании Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 8 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ вынесла предупреждение акционерному обществу "Архэнергосбыт" - компании, с 2011 года осуществляющей на территории Архангельской области сбытовую деятельность в качестве гарантирующего поставщика. Как сообщает пресс-служба ФАС, в действиях компании выявлены дискриминационные условия для потребителей электроэнергии.

"Для осуществления своей деятельности гарантирующий поставщик, в соответствии с основными положениями функционирования розничных рынков, обязан разработать и разместить в центрах очного обслуживания потребителей и на официальном сайте формы договоров, которые используются для заключения договоров с потребителями электрической энергии. В ходе проверки этих форм договоров ФАС России установила, что проекты договоров противоречат законодательству об электроэнергетике и содержат в себе дискриминационные условия для потребителей. Например: возложение на потребителя электрической энергии, с которым заключен договор энергоснабжения, обязанностей по урегулированию отношений с сетевой организацией, а также предоставление всеми потребителями обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии", - говорится в сообщении.

Разработка и использование таких оферт противоречит законодательству о защите конкуренции, в связи с чем ФАС вынесла "Архэнергосбыту" предупреждение о прекращении подобных действий: компания должна привести типовые формы договоров в соответствие с законодательством об электроэнергетике и исключить дискриминационные условия из ранее заключенных договоров. Если "Архэнергосбыт" не исполнит предупреждение, ФАС возбудит дело в отношении компании, сообщают в антимонопольном ведомстве.