Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС вынесла предупреждение энергосбытовой компании Архангельской области

Экономика и бизнес
8 августа, 12:19 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 8, августа. /ТАСС

Антимонопольное ведомство выявило в действиях предприятия "Архэнергосбыт" дискриминационные условия для потребителей электроэнергии

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 8 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ вынесла предупреждение акционерному обществу "Архэнергосбыт" - компании, с 2011 года осуществляющей на территории Архангельской области сбытовую деятельность в качестве гарантирующего поставщика. Как сообщает пресс-служба ФАС, в действиях компании выявлены дискриминационные условия для потребителей электроэнергии.

"Для осуществления своей деятельности гарантирующий поставщик, в соответствии с основными положениями функционирования розничных рынков, обязан разработать и разместить в центрах очного обслуживания потребителей и на официальном сайте формы договоров, которые используются для заключения договоров с потребителями электрической энергии. В ходе проверки этих форм договоров ФАС России установила, что проекты договоров противоречат законодательству об электроэнергетике и содержат в себе дискриминационные условия для потребителей. Например: возложение на потребителя электрической энергии, с которым заключен договор энергоснабжения, обязанностей по урегулированию отношений с сетевой организацией, а также предоставление всеми потребителями обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии", - говорится в сообщении.

Разработка и использование таких оферт противоречит законодательству о защите конкуренции, в связи с чем ФАС вынесла "Архэнергосбыту" предупреждение о прекращении подобных действий: компания должна привести типовые формы договоров в соответствие с законодательством об электроэнергетике и исключить дискриминационные условия из ранее заключенных договоров. Если "Архэнергосбыт" не исполнит предупреждение, ФАС возбудит дело в отношении компании, сообщают в антимонопольном ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Погибла актриса театра "Сатирикон" Полина Шанина
2
СМИ: Саакашвили покинул территорию Польши
3
Бурджанадзе возложила ответственность за войну в Южной Осетии на Саакашвили
4
СМИ: на фасаде отеля Трампа в Нью-Йорке разместили портрет Путина
5
Кинотеатры Симферополя прекратили показ трейлера фильма "Матильда" по просьбе прокуратуры
6
Футболист Луан может пройти медобследование для "Спартака" в конце недели в Риме
7
S&P: новые санкции против РФ усиливают неопределенность на рынке газа в ЕС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама