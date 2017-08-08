Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"АльфаСтрахование" застрахует ответственность при запуске двух спутников на $300 млн

Экономика и бизнес
8 августа, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Страховка работает на случай причинения вреда жизни и здоровью, а также имуществу третьих лиц при запуске спутников

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Компания "АльфаСтрахование" и ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева" заключат договор страхования гражданской ответственности при запуске ракет-носителей "Протон-М" с космическими аппаратами Amazonas 5 и AsiaSat 9. Об этом сообщает пресс-служба страховщика.

Страховка работает на случай причинения вреда жизни и здоровью, а также имуществу третьих лиц при запуске спутников. Страховка распространяется на случаи, произошедшие как в полях падения отделяющихся частей ракеты-носителя, так и за их пределами, включая ущерб окружающей среде, а также на период управляемого спуска космического аппарата с орбиты, если это понадобится, отмечается в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Погибла актриса театра "Сатирикон" Полина Шанина
2
СМИ: Саакашвили покинул территорию Польши
3
СМИ: на фасаде отеля Трампа в Нью-Йорке разместили портрет Путина
4
ФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" операторов связи
5
Кинотеатры Симферополя прекратили показ трейлера фильма "Матильда" по просьбе прокуратуры
6
Очередь фур на границе Литвы с Калининградской областью возросла до рекордной в этом году
7
S&P: новые санкции против РФ усиливают неопределенность на рынке газа в ЕС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама