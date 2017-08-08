ФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" операторов связи

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ТАСС, 8 августа. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила антимонопольные дела в отношении "Вымпелкома" (работает под брендом "Билайн"), МТС, "Мегафона", "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) за установление и поддержание монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"Признаки нарушения выразились в установлении, поддержании монопольно высоких цен (тарифов) на услуги связи в национальном роуминге и при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
ФАС возбудила дела в отношении каждого из операторов "большой четверки" еще 3 августа 2017 года, однако информировала об этом только сейчас.