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Новосибирский электродный завод поставит в США продукцию на $20 млн

Экономика и бизнес
8 августа, 12:57 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 8, августа. /ТАСС

Срок действия договора с американской компанией Globe Metallurgical Inc.- 2018 год

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НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/.Новосибирский электродный завод (входит в группу "Энергопром") поставит угольные электроды на сумму $20 млн американской компании Globe Metallurgical Inc., сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"Группа компаний "Энергопром" подписала контракт с компанией Globe Metallurgical Inc. (GMI), на поставку 9 тыс. тонн угольных электродов. Стоимость контракта более $20 миллионов, срок действия договора - 2018 год. Производство и отгрузка продукции по данному договору будет производиться Новосибирским электродным заводом ",- говорится в сообщении.

По словам генерального директора Группы "Энергопром" Виктора Нечуятова, которого цитирует пресс-служба, "взаимовыгодное сотрудничество с таким партнером как Globe Metallurgical Inc. будет способствовать расширению присутствия компании на мировых рынках, продвижению компании на этих рынках, а также повысит эффективность продукции, реализуемых на нашей производственной базе".

Компания Globe Metallurgical Inc. (дочерняя компания Globe Specialty Metals Inc. - одного из крупнейших в мире производителей кремниевых металлов и сплавов) является одним из крупнейших в мире производителей металлургического и химического кремния. Компания является владельцем четырех заводов в США - в штатах Огайо, Западная Вирджиния, Алабама и Нью-Йорк.

Новосибирский электродный завод входит в группу "Энергопром". Специализируется на углеграфитовой продукции. Производит около 130 тысяч тонн продукции в год, половина из которой экспортируется в 40 стран мира.

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