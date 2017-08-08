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Российские аудиторы повысят эффективность экономики Приднестровья

Экономика и бизнес
8 августа, 13:10 UTC+3 ТИРАСПОЛЬ ТИРАСПОЛЬ 8, августа. /ТАСС

В республике работают две российские компании, которые были приглашены местными властями, чтобы повысить прозрачность и эффективность бюджетного процесса, а также провести административную реформу

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ТИРАСПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Власти испытывающего кризис непризнанного Приднестровья приступили к реформам в экономике при поддержке российских аудиторов. Об этом сообщил во вторник в интервью телеканалу "Первый приднестровский" глава местного правительства Александр Мартынов.

"Если мы будем двигаться по предложенному плану, то через полтора - два года мы получим эффективный и современный бюджетный процесс, который позволит нам экономить деньги. Поэтому совместную работу продолжим, надеюсь, что результаты будут позитивные и впечатляющие", - сказал премьер.

В Приднестровье работают две крупные российские компании, которые были приглашены местными властями, чтобы повысить прозрачность и эффективность бюджетного процесса, а также провести административную реформу. По словам Мартынова, их первые выводы показали, что здесь чрезмерно раздут чиновничий аппарат, который, как он отметил, будет сокращен. Премьер считает неправильной ситуацию, когда около 44% местного ВВП приходится на выплату заработных плат и пенсий. На каждого работника здесь приходится по одному пенсионеру, а каждый второй занятый - представитель бюджетной сферы.

В конце прошлого года в Приднестровье сменился президент, парламент и правительство. Многие проблемы местные власти связывают со своими предшественниками и с давлением со стороны Молдавии и Украины на непризнанную республику. В этой ситуации власти республики, где проживают свыше 150 тыс. российских граждан, возлагает свои надежды на Москву.

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