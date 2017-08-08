Продажи легковых авто и LCV в РФ в июле выросли на 18,6%

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Продажи легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в июле 2017 года выросли по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 18,6% - до почти 129,69 тыс. штук Об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

В январе - июле продажи увеличились на 8,5%, до 848,21 тыс. автомобилей.

При этом продажи "АвтоВАЗа" в июле возросли на 22% и достигли 26,5 тыс. автомобилей, а по итогам января - июля - на 14%, до 166,73 тыс. авто.