Реальный эффективный курс рубля в июле снизился на 4,1%

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в январе - июле 2017 года снизился на 0,5% с начала года, а в июле в месячном выражении - на 4,1%. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ.

Так, реальный эффективный курс рубля к доллару в июле снизился на 3,1%, а к евро - на 5,5%. В январе - июле реальный эффективный курс рубля к доллару вырос на 5%, к евро снизился на 3%.

Средний номинальный курс доллара в июле составил 59,67 рубля, евро - 68,64 рубля.

По итогам 2016 года реальный эффективный курс рубля к доллару уменьшился на 4%, а к евро - на 2,7%.