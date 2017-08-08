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Реальный эффективный курс рубля в июле снизился на 4,1%

Экономика и бизнес
8 августа, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

При этом за 7 месяцев снижение составило 0,5%

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в январе - июле 2017 года снизился на 0,5% с начала года, а в июле в месячном выражении - на 4,1%. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ.

Так, реальный эффективный курс рубля к доллару в июле снизился на 3,1%, а к евро - на 5,5%. В январе - июле реальный эффективный курс рубля к доллару вырос на 5%, к евро снизился на 3%.

Средний номинальный курс доллара в июле составил 59,67 рубля, евро - 68,64 рубля.

По итогам 2016 года реальный эффективный курс рубля к доллару уменьшился на 4%, а к евро - на 2,7%.

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